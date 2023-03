Memoria corta come quella dei pesci rossi? Ecco i 5 segni più smemorati che dimenticano tutto

Ti scordi sempre tutto, le chiavi di casa attaccate alla porta, la moka sui fornelli o i compleanni? Per quanto ci provi sembra proprio che tu non possa farci niente. E se dipendesse anche dal tuo segno zodiacale e dal profilo astrologico? Vediamo insieme se il tuo segno è uno di questi!

Bigliettini sparsi ovunque, promemoria sul telefono e appunti sui vari calendari non bastano? Certo, alcuni appuntamenti si possono scrivere in agenda per aiutare i più smemorati, ma non funziona con tutto. Le confidenze di amici, storie dei nonni o preferenze di regali della persona amata, dimentichi tutto! Stiamo parlando proprio di te, caro Scorpione, super organizzato proprio perché è l’unico modo che hai per ricordare. Questa settimana sei tra i segni più fortunati, sfrutta la scia e scrivi un diario per mettere tutto nero su bianco.

Memoria corta come quella dei pesci rossi, cosa dicono le stelle?

Trai segni più distratti e sbadati troviamo, l’Acquario. I tuoi problemi di memoria riguardano le cose che ritieni dettagli di poco conto. D’altronde possiedi una mente analitica che fa di te anche uno dei segni zodiacali più intelligenti. Ma ad empatia non sei il massimo, se vuoi migliorare i rapporti con le persone lavora sulla

memoria. Usa l’agenda o il telefono per segnare i compleanni e fai qualche memo se gli amici ti raccontano cose importanti.

Un altro segno molto sbadato è quello del grande sognatore, i Pesci. Secondo il profilo astrale questo segno vive nel suo mondo magico e ama fantasticare. È per questo che ha la testa sempre tra le nuvole e non ricorda anche le cose più importanti. Figuriamoci poi cose come stendere il bucato e ritirare i capi in lavanderia!

Memoria di ferro, ma solo per cose che ti riguardano, caro Toro

Quasi sul gradino più alto del podio troviamo il segno del Toro, infallibile per appuntamenti che ti riguardano direttamente. Hai impresso nella mente orari, dettagli e luoghi che hanno importanza per te. Ma quando si tratta di pagare la bolletta, buttare la spazzatura o mettere il sale in lavastoviglie sei un disastro. La soluzione? Trovare un partner che ti sopporti, ti completi e che abbia un’attenzione ai particolari come il Sagittario!

Finiamo con il segno che vince la medaglia d’oro, il segno più sbadato di tutti, quello dei Gemelli! Proprio come il Toro, i Gemelli hanno problemi di memoria su ciò che non li riguarda. È un segno tra i più egocentrici che ha sempre sé stesso al centro dei suoi pensieri. Se il tuo partner è dei Gemelli sai bene che è uno smemorato cronico se si parla di anniversari o compleanni. Meglio mettersi l’anima in pace e godersi quelle poche volte che ci stupisce ricordandosi qualcosa.

Insomma, se hai la memoria corta come quella dei pesci rossi potrebbe proprio essere colpa del tuo segno zodiacale. Sei d’accordo o pensi che ci siano altri segni più smemorati di questi?