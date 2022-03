La moda, si sa, cambia e si evolve con grande rapidità. Sembra ieri che andavano le chiome cotonate e i tagli cortissimi. Eppure, negli anni si sono susseguite numerose tendenze e mode, alcune passeggere altre meno.

I capelli sono una parte del nostro corpo molto importante nel definire il viso e la personalità. Per questi motivi è fondamentale trovare un taglio che esalti la nostra bellezza e l’armonia del viso.

Oggi vogliamo parlare di due tagli molto diversi, uno corto ed un altro lungo. Infatti, capelli lunghi e corti sono all’ultima moda con queste tendenze ritornate dal passato.

Ad ogni viso il suo taglio

I consulenti di immagine ci insegnano come non esistano tagli più o meno belli, ma che dipenda dalla persona. Ogni viso possiede acconciature che gli donano in base alle sue caratteristiche. Un viso lungo e magro probabilmente starà bene con un taglio corto e sbarazzino. Invece, un naso importante raramente sarà minimizzato da un taglio lungo e liscissimo. Ogni viso e ogni fisicità ha tagli e pettinature che gli donano e la moda pare averlo capito.

Nell’ultimo anno sono ritornate alla ribalta un paio di acconciature già amatissime in passato. Stimo parlando del wavy bob, o il carrè mosso e lo scalato con il ciuffo. Portate all’ultima moda da star come Jennifer Lopez e Michelle Williams questi tagli sono più alla moda che mai.

Capelli lunghi e corti all’ultima moda con questi due tagli delle star

Il wavy bob altro non è che un carrè di media lunghezza finito con una piega mossa. Ricorda le acconciature del passato, degli anni ’20 e dell’inizio secolo questo taglio così elegante e raffinato.

Solitamente, il riccio che viene abbinato è naturale e morbido, spesso realizzato con un ferro o con un sostegno. Questo taglio è perfetto per i volti magri e lineari, e per chi ha uno stile un po’ bohemienne.

L’altro taglio che è ritornato di gran moda è il liscio liscissimo abbinato a una frangia a ciuffo. Sensuale come pochi altri tagli, questo mette in evidenze gli occhi e la bocca ed è perfetto per chi vuole apparire più alta. La lunghezza della chioma, infatti, slancia la figura e rende il viso più snello e scavato. Perfetto se si hanno i capelli lisci, è l’ideale per chi vuole un aspetto femminile senza tempo, ricalcando idoli del passato come Brigitte Bardot.

Approfondimento

Chi ama il liscio naturale deve provare questa tecnica senza danni.