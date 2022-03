Chi ha i capelli lisci spesso fa di tutto per averli mossi e ricci. Viceversa, chi è nato con i capelli ricci li vorrebbe più lisci e piatti. Su questo desiderio di cambiamento si sviluppano mode, tendenze e metodi per cambiare la piega dei capelli e creare nuove acconciature.

Negli anni si sono sviluppate diverse tecniche per dare forma e volume alle chiome. Abbiamo tecniche naturali come i bigodini e la piega con la spazzola oppure tecniche più aggressive come le piastre e gli agenti chimici. Oggi vogliamo parlare di un metodo per avere i capelli più lisci e definiti senza l’uso di calore né di prodotti chimici. Ecco in che modo possiamo dire basta piastra e ferro, per capelli lisci senza danni.

Riscoprire le tecniche delle nonne

Se siamo stufe di rovinare i capelli con il calore e altri agenti dannosi, possiamo rispolverare i vecchi metodi. È vero che la piastra lisciante dona un risultato incredibile, ma è anche vero che il prezzo da pagare è alto. Il calore diretto rovina i capelli e li rende opachi, e a lungo andare può spezzare i capelli e farli cadere. Per questo motivo oggi parleremo di un metodo molto efficace per disciplinare i capelli e mantenerli lisci in modo naturale.

Per iniziare dovremo lavare i capelli con uno shampoo delicato e trattarli con un balsamo neutro. Con un asciugamano asciugheremo i capelli fino a renderli umidi. Ora potremo usare il phon per rimuovere ogni traccia di acqua. Quando i capelli saranno ben asciutti possiamo passare alla fase successiva.

Basta piastra e ferro, per capelli lisci senza danni ecco il metodo da usare

A questo punto possiamo fare una scriminatura in mezzo servendoci di un pettine fine. Creeremo una linea al centro e divideremo l’intera chioma in due. Ora possiamo raccogliere i capelli in una crocchia stretta, servendoci di un elastico o di alcune forcine. È importante che lo chignon sia stretto e ben saldo all’altezza della nuca.

A questo punto dovremo usare un foulard, possibilmente in seta per tenere i capelli attaccati alla testa. Potremo posizionarlo in testa e fare scendere i due lembi dietro le orecchie. Dovremo far aderire bene la stoffa alla nostra testa in modo che mantenga una piega liscia e piatta. Ora dovremo fissare il foulard con un piccolo nodo oppure con un elastico.

Dopo qualche ora di posa possiamo sciogliere la nostra acconciatura. I capelli saranno lisci in modo naturale: crespo e onde saranno un ricordo lontano.

Approfondimento

