Come l’intelligenza e il carisma, anche l’ironia e la simpatia sembrano doti innate. Probabilmente conosciamo tutti quella persona che, come apre bocca, ci mette subito di buonumore. Una battuta, un gesto o una piccola scenetta che sanno svoltarci completamente la giornata. Anche queste doti innate sembrano trovare una spiegazione grazie all’astrologia. Gli elementi che contraddistinguono i segni, uniti alle congiunzioni astrali, possono aiutarci subito a distinguerli dagli altri. Non è insolito che tanti comici o semplicemente persone molto esilaranti siano nate sotto lo stesso segno. Questo perché il nostro profilo astrologico può davvero dirci tanto del nostro carattere, cose che non immaginiamo neanche.

Quali sono i 3 segni zodiacali più divertenti e spassosi, pieni di gioia di vivere e che sanno strappare sorrisi

Come è possibile definire quali sarebbero i segni più intelligenti dello zodiaco, si può fare lo stesso con quelli simpatici. Saper strappare un sorriso o addirittura una risata non è una dote facile da possedere. Bisogna avere acume, il giusto carisma e una buona dose di impulsività. Le persone più divertenti non cercano di esserlo a tutti i costi, è proprio una cosa che a loro viene naturale. E fra i segni che possiamo considerare più divertenti tra tutti troviamo sicuramente lo Scorpione. I nati sotto questo segno governato da Marte e Plutone hanno un’ironia pungente. Lo Scorpione è sicuramente un segno che ama divertirsi e sa trasmetterlo bene a chi lo circonda. La grande proprietà di linguaggio fa di lui un segno predisposto alla comicità anche a livello professionale. Ma anche solo come partner di vita lo spasso è assicurato.

Altri 2 che si contendono il podio

Passiamo poi al segno del Sagittario e alla sua gioia di vivere davvero contagiosa. Il segno più solare e avventuroso dello zodiaco sa che non deve prendersi troppo sul serio. Il Sagittario ama tutto ciò che è nuovo e stimolante e si ritrova spesso in avventure al limite dell’assurdo. Avventure che sicuramente racconterà ai suoi amici coinvolgendoli tra una battuta e l’altra. Non bisogna farsi ingannare dal suo spirito leggero e piacevole, il Sagittario è un compagno e amico fedele.

Finiamo, poi, con il segno dei Gemelli, spesso frainteso e considerato un po’ cinico. I nati sotto questo segno non sono irruenti come il Sagittario ma, una volta superata la corazza, sono uno spasso. Si tratta di persone carismatiche e ottimiste che sanno ridere anche delle sventure di tutti i giorni. Fantastici partner, impossibile rimanere seri anche davanti a imprevisti che farebbero arrabbiare chiunque.

Ecco quali sono i 3 segni zodiacali più divertenti e spassosi con cui è davvero difficile annoiarsi. Se cerchiamo un partner che sappia farci ridere, oltre ad essere affascinante, sappiamo per quali segni optare.

Approfondimento

