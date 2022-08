D’estate, come nel resto dell’anno, è molto importante proteggere i capelli dai raggi del sole e non solo. Infatti cloro, acqua salmastra e vento potrebbero contribuire a danneggiare il capello e indebolirlo, rendendo la chioma spenta e opaca. Come la pelle, anche i nostri capelli temono i raggi UV intensi dell’estate e necessitano di cure specifiche. Anche se il caldo spesso può costringerci a tenerli legati, e raramente sciolti, questo non vuol dire trascurarli e lasciarli sfibrati. Per mantenerli in salute partiamo dall’alimentazione, che potrebbe contribuire positivamente, ad esempio favorendo i cibi antiossidanti, ricchi di vitamine e proteine.

Capelli lucidi e setosi mai opachi con questi ingredienti che li rendono sani

Per evitare l’effetto crespo e spento bisognerà usare prodotti adeguati e in linea con il tipo di cute e capello, scartando quelli troppo aggressivi. Scegliamo un balsamo da applicare dopo lo shampoo che possa districare al meglio i nodi e ammorbidirli. Sciacquiamo con acqua fresca ed evitiamo shock termici con temperature bollenti. Asciughiamo tenendo il phon a debita distanza, applicando prima un termoprotettore.

Quando i capelli sembrano essere particolarmente secchi, per ridare vitalità e lucentezza è consigliabile preparare degli impacchi che possano nutrire a fondo. Quindi potremmo sfruttare alcuni semplici ingredienti che aiutano a renderli anche più forti e ad eliminare il crespo. Sembrerà strano, ma il caffè potrebbe essere molto utile per ridare lucentezza alla chioma, migliorerebbe la fibra e la circolazione. Possiamo distribuire 2 tazzine di caffè freddo sulla chioma o diluire i fondi con l’acqua, lasciamo agire per 20 minuti e poi sciacquiamo.

I rimedi della nonna

Mensilmente potremmo aggiungere alla fase finale dello shampoo della vodka diluita con acqua. Il suo pH basso e le qualità astringenti aiuterebbero a rendere i capelli più forti e ad eliminare il fastidioso crespo. Aggiungiamo all’impacco anche uovo, miele e olio di cocco per conferire maggiore lucentezza.

Per avere capelli lucidi e setosi mai opachi mescoliamo 3 cucchiai di glicerina con 3 di aceto balsamico e distribuiamo su tutta la lunghezza. Avvolgiamo i capelli con un asciugamano caldo per circa 20 minuti, poi potremo lavarli normalmente.

Idratazione e nutrimento

Se non abbiamo il tempo di andare dal parrucchiere, proviamo questa fantastica maschera nutritiva che idrata i capelli aridi. Dopo lo shampoo mescoliamo un vasetto di yogurt bianco fresco e filtriamo il succo della polpa di banana, fino a creare una crema. Mettiamo il composto su tutta la capigliatura e lasciamo agire per 20 minuti prima di lavare. Un altro modo per evitare che i capelli siano spenti e secchi è usare più volte al mese l’olio di mandorle, insieme a quello di ricino e di cocco. Teniamo l’impacco per circa 2 ore, raccogliendo i capelli con un panno caldo, poi potremo lavarli, subito dopo saranno incredibilmente lucenti.

