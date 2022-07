Può capitare che a causa dello stress, o di cattive abitudini, che i nostri capelli tendano a cadere, impiegando parecchio tempo per crescere di pochi millimetri. Sono tante le donne che vorrebbero avere lunghe chiome folte, lucide e senza doppie punte, senza dover aspettare mesi prima di vederli allungare. Spesso, però, siamo noi a non contribuire positivamente, dedicando poche attenzioni e coccole alla nostra testa.

Un possibile fattore, che impedisce di avere capelli lunghi velocemente, sarebbe l’alimentazione. Di fatto le vitamine, i sali minerali e altri nutrienti, rappresentano un toccasana per rinforzare il capello, favorendo una ricrescita in salute e meno lenta.

Dopo vitamine e maschere all’olio, per velocizzare la crescita dei capelli ecco 5 rimedi della nonna

Il capello è costituito prevalentemente da proteine, per questo motivo è anche importante rispettare il fabbisogno giornaliero consigliato, evitando carenze. Anche gli acidi grassi influiscono sulla salute della chioma e garantiscono una crescita ottimale, quindi potremmo mangiare qualche snack a base di frutta secca o del pesce azzurro.

Via libera a frutta e verdura ricchi di ogni minerale e gruppo di vitamine, ognuno di loro contribuisce a mantenere in forma la fibra del capello, stimolando la crescita. Oltre a rinforzare i capelli con il cibo genuino, qualche coccola potrebbe fare la differenza. L’olio d’oliva, ricco di omega 3, sembrerebbe avere delle proprietà idratanti e antiossidanti utili per rinforzare cute e capello. Periodicamente, potremmo fare dei semplici impacchi all’olio da tenere in posa per 30 minuti, con una cuffietta da doccia.

Dopo vitamine e maschere all’olio, per velocizzare la crescita della chioma, il primo gesto da fare giornalmente è spazzolare i capelli. È un’azione, spesso sottovalutata, che aiuterebbe a stimolare la circolazione del cuoio, stimolando la ricrescita. Scegliamo una spazzola con setole morbide, adeguata al nostro tipo di capello, agiamo con delicatezza su tutta la lunghezza, facendo un massaggio finale sulla cute.

4 ingredienti della dispensa

Uno scarto di cucina, ovvero l’acqua di cottura della cipolla, sarebbe un grande alleato per fare allungare i capelli con più velocità. Usiamo il liquido filtrato per sciacquare i capelli, prima di effettuare il classico lavaggio con lo shampoo, oltre a stimolare la crescita, farà prillare tutta la chioma.

Anche l’aceto di mele potrebbe essere un ingrediente adatto ad ottenere ottimi risultati in termini di crescita. Versiamo 15 ml di aceto di mele in un litro d’acqua fredda e sciacquiamo i capelli, dopo lo shampoo noteremo un bellissimo effetto brillante.

In alternativa, potremmo utilizzare l’acqua di cottura del riso, un vero toccasana per le nostre capigliature, perché nutriente, districa i nodi e favorisce la ricrescita. Possiamo usare anche l’acqua usata per sciacquare il riso o quella di cottura, nell’ultimo caso andrà diluita con dell’acqua corrente. Usiamola all’inizio, prima dello shampoo o alla fine, aggiungendo una goccia di olio essenziale di rosmarino.

infine, sfruttiamo le potenzialità della patata per rendere forti e sani i capelli e per nutrirli senza acquistare prodotti chimici. Bisognerà spremere una patata per ricavarne il succo, da utilizzare poi come impacco sui capelli, prima del lavaggio.



