Anche chi non sa sciare potrà godersi 3 delle mete più spettacolari del Trentino

Le vacanze invernali sembrano fatte solo per chi sa sciare. Appena arriva il freddo, infatti, si inizia a pensare alla montagna solo in termini di impianti sciistici, di slittini o snowboard, come se fosse tutto concentrato qui.

In realtà, la montagna è un luogo perfetto per chiunque voglia rigenerare corpo e anima e passare qualche momento nel più completo relax. Il contatto con la natura, la vista delle montagne, dei laghi e della vegetazione alpina, infatti, sono qualcosa di estremamente rilassante.

Per questo motivo, anche chi non ha mai sciato o, semplicemente, non pratica questo sport, potrà godersi meravigliose avventure in luoghi ad alta quota.

Oggi, in particolare, ci concentreremo su 3 posti incantati che si trovano in Trentino, una regione a dir poco spettacolare. In questa zona potremo vedere laghi meravigliosi, percorrere sentieri circondati da boschi di abeti e affacciarci ad ammirare, intorno a noi, splendide montagne innevate.

Nello specifico, però, ecco quali luoghi del Trentino saranno perfetti per una vacanza durante la stagione fredda.

Anche chi non sa sciare si divertirà in Trentino, facendo lunghe camminate, trekking e tanto altro ancora

Partiamo dalla Val di Fiemme, una delle valli dolomitiche più incantevoli. Essendo circondata da 2 parchi naturali, sarà una meta perfetta per scampagnate o gite fuori porta.

In autunno la Val di Fiemme sembra una tavolozza di colori, di cui si vestono tutti gli alberi presenti. In questa zona potremo divertirci anche solo camminando, grazie ai tantissimi sentieri che potremo percorrere. Tra i percorsi più facili, ricordiamo quello del sentiero del Pastore Distratto a Gardonè.

Oltre a questo, un percorso sicuramente meno accessibile, soprattutto con bambini ma davvero spettacolare, è quello che porta alla scoperta dei laghetti Bombasel.

Per chi ama andare in slittino

Tra chi non ama sciare, potrebbe esserci chi adorerà provare ad andare sullo slittino. Per farlo in grande stile potremo dirigerci verso la pista più lunga d’Italia, esattamente a Monte Cavallo a Vipiteno.

Si tratta di una pista da slittino di ben 10 km, adatta a far divertire i bambini, ma anche gli adulti! Percorrendo i 900 metri di dislivello, si potrà ammirare una natura circostante boschiva davvero mozzafiato. Lungo il percorso, si alterneranno curve strette e altre più larghe, ma si potrà anche prendere velocità.

Altrimenti, potremo provare lo sci di fondo, annoverato tra gli sport che farebbero dimagrire e tonificare gambe e glutei. Ecco perché chiunque si divertirà in questo luogo davvero magico.

Altri percorsi facili e in piano in Val di Non

Se stessimo cercando percorsi e attività alternative per coinvolgere anche chi non sa sciare, dovremmo indubbiamente considerare anche la Val di Non.

Per rilassarci e fare una lunga camminata in questo luogo meraviglioso potremo dirigersi verso il Viale dei Sogni. Il nome è una garanzia, visto che, percorrendo questo percorso, potremo ammirare anche la zona dei Due Laghi.

Il Viale dei Sogni inizia da Coredo, un comune di circa 1.700 abitanti, fino a raggiungere i laghi di Coredo, appunto, e di Tavon. La strada è in piano, quindi sarà un vero piacere percorrerla.