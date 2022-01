I capelli grassi sono il cruccio di molti uomini e donne. A quanti, infatti, capita di lavarli il giorno prima e di averli già unti il giorno dopo, se non il giorno stesso dello shampoo?

Tante sono le cause che influiscono sulla cute rendendo i capelli grassi e unti.

A partire dall’alimentazione, che se ricca di alimenti zuccherati e grassi aumenta la probabilità di avere una cute grassa. Ma anche un’eccessiva sudorazione, piuttosto che lo stress e gli sbalzi ormonali, ed ancora lo smog.

Capelli grassi e unti anche dopo lo shampoo ecco come averli puliti per più giorni con un prodotto economico e adatto a tutti

Un ruolo chiave in una cute grassa è anche svolto dalla qualità dello shampoo. Alcuni shampoo infatti tendono ad essere molto pesanti, altri invece molto aggressivi per la cute. Può capitare infatti che alcuni shampoo appositamente formulati per la cute grassa, possano rivelarsi troppo aggressivi. Le formulazioni eccessivamente sgrassanti causano un’iperattività delle ghiandole sebacee, che per risposta producono una quantità di sebo maggiore rendendo i capelli nuovamente grassi.

Come scegliere lo shampoo giusto

Quindi, qual è lo shampoo giusto da scegliere?

Una soluzione che sembrerebbe essere adatta ad ogni tipologia di cute e capello starebbe nella scelta di uno shampoo solido.

Ma che cos’è lo shampoo solido e come scegliere quello più adatto alle nostre esigenze?

Lo shampoo solido è un prodotto detergente privo di acqua, interamente realizzato con prodotti naturali ed ecosostenibili. È inoltre un prodotto eco friendly in quanto non prevede l’involucro in plastica.

Per scegliere lo shampoo solido più adatto alle nostre esigenze è indispensabile conoscere la nostra chioma e saper riconoscere se siamo in presenza di capelli grassi, secchi, ricci, colorati o disidratati.

Ogni tipologia di capello ha il suo shampoo, vediamo quale scegliere in base alle nostre esigenze.

A ciascuno il suo

Uno shampoo solido adatto a tutti i capelli dovrebbe essere a base di argilla rossa e olio di Argan. Due ingredienti ricchi di minerali e molto nutrienti.

Per i capelli ricci invece sarebbe preferibile scegliere uno shampoo, che al suo interno possiede ingredienti come olio di cocco e macadamia. Ingredienti che permettono di disciplinare e districare meglio i capelli ricci, così da riuscire a gestire anche i ricci più ribelli.

Per i capelli grassi è bene scegliere una formulazione in grado di regolare la produzione di sebo e oli. Preferire un prodotto a base di argilla verde e qualche olio essenziale purificante. Per chi soffre invece di problemi di forfora una buona soluzione potrebbe essere scegliere dei prodotti a base di bardana.

Per i capelli fini è preferibile scegliere una formulazione più lenitiva ed emolliente come, ad esempio, qualcosa a base di avena e noci. Due ingredienti molto delicati che sono adatti anche a cuti che si arrossano facilmente.

Ebbene, se abbiamo i capelli grassi e unti anche dopo lo shampoo ecco come averli puliti per più giorni con un prodotto economico e adatto a tutti.

Approfondimento

