Che sia per questioni di età, genetiche o per fattori esterni, prima o poi i capelli e la pelle perdono la loro originale lucentezza. Specialmente durante il periodo estivo, pelle e capelli vengono messi a dura prova a causa di tutti gli agenti che possono danneggiarli. Infatti, per quanto gradevole sia una tintarella di tutto rispetto, il Sole è un potenziale nemico di pelle e capelli in salute. Ancora peggio se combinato assieme alla salsedine del mare o al cloro delle piscine. Per quanto riguarda la pelle ricordiamo che è sempre bene prepararla all’abbronzatura e saper scegliere le giuste creme.

Ma, inoltre, è possibile avere capelli forti e luminosi grazie ad alcuni prodotti naturali che doneranno nuova linfa anche alla pelle secca.

Pelle elastica e chioma lucente

Il primo prodotto naturale utile sia per pelle che capelli secchi è l’olio di lino. Questo particolare olio è ricco di sostanze nutritive tra cui lecitina, un potente antiossidante, acidi grassi omega 3 e vitamine. Per questa ragione la sua applicazione su pelle e capelli potrebbe sortire un effetto rinvigorente e tonificante. L’olio di lino può essere dunque utile per combattere le doppie punte applicato sui capelli asciutti ma anche come maschera rigenerante sul capello bagnato.

Inoltre, quest’olio aiuta a combattere la forfora ristabilendo l’equilibrio del sebo e del cuoio capelluto. Ma non finisce qui perché l’olio di lino aiuta anche la pelle a trovare la sua elasticità grazie all’acido linoleico. Applicato sulla pelle del viso e del collo, quest’olio aiuterà la pelle a ritrovare il suo originale tono.

Capelli forti e luminosi grazie a questi rimedi naturali che donano luce anche alla pelle secca

Sempre rimanendo in tema di olio naturale, un’altra buona soluzione per ridare vivacità a pelle e capelli è l’olio di avocado. Ottenuto dal frutto proveniente dal Sudamerica, questo olio può essere usato come rinvigorente per capelli secchi e distendere la pelle del viso. Per i capelli possiamo applicarlo sui capelli asciutti prima della doccia e tenerlo in posa 30 minuti per poi procedere al risciacquo. Questo trattamento aiuterà a nutrire capelli secchi e sfibrati grazie alle tante vitamine e antiossidanti.

Inoltre, sempre grazie agli stessi nutrienti, l’olio di avocado può essere usato anche puro sulla pelle del viso. Applicato la sera sul viso l’olio di avocado aiuterà ad eliminare l’opacità della pelle e rinvigorirla. Sarà poi sufficiente risciacquare il mattino seguente.

Infine, sempre allo stesso scopo anche l’olio d’oliva può essere usato come maschera nutriente. Basterà miscelarne circa 5 cucchiai ad un paio di cucchiai di miele per poi applicare sui capelli leggermente umidi. Lasciamo in posa 30 minuti per poi risciacquare normalmente sotto la doccia.

