Anche il mese di giugno sta andando in archivio. Ci avviciniamo al giro di boa del 2022. Un anno particolarmente pesante per tante situazioni che stanno accadendo nel Mondo e che condizionano la vita quotidiana. Pensiamo solamente al caro bollette e benzina.

Un mese caldissimo sotto tutti i punti di vista, in particolare quello climatico. Qualche sprazzo di pioggia, sotto forma di temporale, al Nord è arrivato, ma la situazione rimane comunque critica.

Dal punto di vista astrale, siamo in pieno periodo dei Gemelli e questo segno zodiacale sta godendo al massimo il suo tempo. Infatti, viaggia con il vento in poppa da qualche settimana e non vedrà nubi all’orizzonte per altrettante.

Tuttavia, in questa ultima di giugno, sarà un altro segno a essere protagonista. Quello che, da più parti, viene definito come uno dei più intelligenti dello zodiaco. Quello a cui appartengono i più creativi, i più indipendenti e bisognosi di libertà. Stiamo parlando dell’Acquario. Per loro, sarà la settimana dell’amore? Cupido entrerà decisamente in azione? Andiamo a scoprirlo.

Un folle amore per Acquario, mentre Venere e Mercurio regaleranno un fine giugno da favola a questo segno zodiacale

Reduci da un weekend da bollino rosso, in cui tutto è andato a meraviglia, i nati dal 21 gennaio al 19 febbraio, proseguiranno su questa scia. Se quello del fine settimana poteva essere considerato uno stupendo flirt, dopo qualche giorno ecco che potremmo essere di fronte a qualcosa di diverso. Venere e Mercurio saranno gli alleati migliori per far crescere questa nuova conoscenza. Le sere d’estate e la brillantezza dell’Acquario farà il resto. Potrebbe davvero essere la nascita di qualcosa di realmente travolgente.

I due pianeti sopra citati, però, non saranno forieri di soddisfazione solo per il segno più libero e indipendente dello zodiaco. Infatti, accompagneranno i Gemelli nel loro periodo, rendendoli davvero performanti in ogni ambito. Sia a livello professionale che affettivo, i nati dal 21 maggio al 21 giugno, godranno davvero di una marcia in più.

Largo spazio al divertimento e alla spensieratezza, alle scelte decise, senza nessuna paura. Il periodo è florido e bisognerà viverlo al meglio per non avere rimpianti. Quindi, azzardare in ogni situazione, che, però, non vuol dire essere totalmente spericolati. Un minimo di raziocinio, in ogni scelta, dovrà comunque esserci.

Quindi, sarà un fine giugno caratterizzato da un folle amore per Acquario, mentre Venere e Mercurio soffieranno forte sulla vela dei Gemelli. Essi vivranno momenti davvero indimenticabili.

