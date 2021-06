L’acqua di rose è un prodotto naturale e, seppure molto semplice, nasconde delle proprietà benefiche utili per donare bellezza e benessere, dalla testa ai piedi. Le sue origini sono molto antiche. Era usata dai Greci e soprattutto dai Romani, che colsero subito le potenzialità di questa acqua aromatizzata. Le rose erano usate come corona, come profumo durante i banchetti, l’acqua aromatizzata era perfino spruzzata sui capelli. Ma alla fine del 1300 furono i frati fiorentini ad usarla addirittura per contrastare la peste bubbonica, perché notarono che i petali erano resistenti ad alcuni insetti. Così crearono un tonico alle rose e lo commercializzarono come lenitivo e antibatterico. Non ci volle molto per capire che questo elisir naturale sarebbe stato un alleato della bellezza.

Come preparare l’acqua di rose in casa e godere dei suoi fantastici benefici: la ricetta

Per preparare l’acqua alle rose basterà recuperare dei petali di rose rosse o rosa e preparare una sorta infuso con acqua distillata, che poi andrà filtrato e conservato. È bene ricordare di usare contenitori completamente sterilizzati per evitare germi o contaminazioni varie. Se poi si conserva in frigorifero, durerà fino a 3 mesi. Per conoscere passo per passo tutta la ricetta e le relative proporzioni, basterà leggere questo articolo.

Pelle levigata

L’acqua di rose ha poteri astringenti, purificanti, detergenti, riduce il sebo e contrasta le infiammazioni e i rossori sulla pelle. Un candidato ideale per avere una pelle levigata e pulita, da applicare mattina e sera con un semplice batuffolo di cotone o con uno spray. Inoltre è un ottimo antiossidante, contiene vitamina A, B, C, E, quindi ritarda la formazione di rughe sul viso. Basterà riscaldarla leggermente e passarla sul viso la sera per averla più soda. È anche consigliato come doposole, tonico struccante, antistress se aggiunto nell’acqua della vasca da bagno.

Capelli più forti

Riducendo drasticamente la produzione del sebo, se applicata sulla cute le da sollievo e stimola la crescita, grazie alle vitamine che contiene. Massaggiare su tutta la capigliatura e lasciare agire per 20 minuti circa, e poi risciacquare. Noteremo il capello pulito e non più grasso, con meno forfora e sicuramente rigenerato e in salute.

Ecco come preparare l’acqua di rose in casa e godere dei suoi fantastici benefici.