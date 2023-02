Cordon bleu di melanzane: ecco la ricetta di oggi per farli in padella, sono pronti in 5 minuti!

Se non sai cosa cucinare oggi a pranzo o a cena, pensiamo noi a suggerirti una facile ricetta molto gustosa. Scopri come preparare dei deliziosi cordon bleu con ripieno di melanzane in pochi passi, pronti in men che non si dica grazie al metodo della rapida cottura in padella.

Provenienti dalla cucina francese, i cordon bleu rappresentano da tempo un piatto molto apprezzato anche sulle tavole italiane. Si tratta di cotolette di pollo che vengono farcite, in modo classico, con un ripieno di formaggio e di prosciutto cotto. Le cotolette quindi si impanano e cuociono al forno. Come ben potresti sapere, però, quando una ricetta di altra origine passa in mani altrui, le varianti iniziano a farsi strada.

E molte non sono meno gustose dell’originale. Una di queste vede i cordon bleu preparati con un ripieno e un metodo di cottura diverso. E senza carne, per chi ama la cucina vegetariana. Scopri come preparare questo piatto alle melanzane e con cottura rapida in padella anziché in forno.

Cordon bleu di melanzane: ecco gli ingredienti

Per preparare i cordon bleu con ripieno di melanzane avrai bisogno di procurarti questi pochi ingredienti:

2 melanzane;

3 mozzarelle;

2 uova;

pangrattato q.b.;

sale q.b.;

olio extravergine di oliva q.b.

Preparazione del nostro fantastico piatto del giorno

Prendi le melanzane, lavale per bene e affettale con un coltello. Grigliale per alcuni minuti nel fornetto elettrico quindi prelevale facendo attenzione a non scottarti. Adagiale su un piatto pulito e farciscile con 2 fettine di mozzarella al loro interno, accoppiandone 2 per volta. Premi i bordi con le dita schiacciando leggermente le melanzane e facendole aderire.

Passale quindi prima nelle uova e poi nel pangrattato e aggiungivi sopra un pizzico di sale. Riempi di olio extravergine di oliva una padella e cuoci, dorandoli bene da ogni lato, i cordon bleu di melanzane: ecco il tuo piatto pronto in pochi minuti!

Le proprietà delle melanzane

Può interessarti sapere che le melanzane sono verdure ipocaloriche che potrebbero essere interessanti da inserire nella tua dieta. Sono ricche di acqua, di proteine, di fibre, di vitamine A, E, K e di minerali come il potassio, il calcio, il magnesio, il sodio, il ferro, lo zinco e il rame.

Mangiare melanzane potrebbe aiutarti a tenere d’occhio i livelli di colesterolo nel sangue, apportare importanti sostanze antiossidanti, regolare il metabolismo. Soprattutto quando mangiate con la buccia, le melanzane trasmettono al meglio i benefici dati dai nutrienti in esse presenti.