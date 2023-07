Cosa farà oggi la FED? Alzerà ancora i tassi di interesse, oppure rinvierà tutto ai prossimi mesi? Più che la decisione, a parer nostro, riteniamo che sia importante l’outlook che Jerome Powell definirà. Recessione alle porte? Atterraggio morbido dell’economia, oppure situazione indecifrabile? Come già diverse volte abbiamo scritto su queste pagine, riteniamo che alle porte non ci sia una recessione. Questa ha poche probabilità di formarsi nei prossimi mesi. Non solo per ragioni statistiche ma anche perchè i dati contingenti e predittivi sembrerebbero escluderla. Quindi, oggi non attendiamo grossi scossoni nemmeno sui mercati azionari. Wall Street alla prova della FED: ancora rialzo? Probabile.

Setup e 4 agosto

Fra oggi e domani scadrà un setup mensile, il prossimo sarà l’annuale del 4 agosto. Siamo in un range dove attendiamo la formazione di un massimo annuale rilevante. Attenzione, non il massimo annuale, perchè questo picco potrebbe formarsi fra il 30 novembre e la prima decade di dicembre. Cosa andremo a monitorare da ora in poi?

Wall Street alla prova della FED: attenzione a questi livelli

La seduta di contrattazione del 25 luglio si è chiusa ai seguenti prezzi:

Dow Jones

35.438,07

Nasdaq C.

14.144,56

S&P500

4.567,46.

Siamo agli sgoccioli del rialzo, oppure assisteremo da oggi a una nuova spinta rialzista fino al 4 agosto? Difficile la risposta, ma possiamo trarre le conclusioni di giorno in giorno per mantenere un buon polso della situazione

Quindi, cosa farà partire il ritracciamento, e quali livelli manterranno il trend al rialzo?

Chiusure giornaliere inferiori ai seguenti supporti faranno partire un ritracciamento:

Dow Jones

34.418

Nasdaq C.

14.020

S&P500

4.504.

La sensazione, avvalorata dagli swing e pattern, sembrerebbe che i prezzi siano all’inizio di una nuova spinta rialzista. Vedremo oggi cosa accadrà, ma al momento continuiamo a essere ottimisti, almeno per qualche giorno.

