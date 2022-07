L’estate è senza dubbio la stagione dei capelli al naturale, delle chiome spettinate che svolazzano in riva al mare e che si asciugano sotto il sole. Durante la bella stagione, trovare l’acconciatura perfetta non è così semplice come sembra. Il caldo, l’umidità e l’afa, poi, sono dei nemici difficili da sconfiggere. Dunque, tutte le donne avranno bisogno di scegliere l’acconciatura giusta per mostrarsi sempre belle e ordinate ad ogni occasione.

Ovviamente, mantenere sotto controllo la salute dei capelli è importante per un risultato soddisfacente. Inoltre, anche il taglio ha la sua importanza. Per l’estate 2022 i tagli di tendenza sono tanti. Alcuni, sono capaci di ringiovanire il viso d’un colpo. Una mossa strategica per le donne più mature che vogliono rinfrescare l’aspetto in pochi minuti.

L’estate 2022, però, è anche il periodo giusto per pieghe chic da poter sfoggiare per serate speciali. In particolare, sta spopolando un’acconciatura che rende i capelli bellissimi in 5 minuti. Un effetto glamour da realizzare con semplicità sui capelli medi e quelli lunghi. Si tratta di una piega che sembrerebbe essere opera di un hairstylist italiano e che sta prendendo piede, in breve tempo, in tutto il Mondo. Per realizzare questa piega non servono grandi competenze. Inoltre, è consigliata a tutte le età.

Dunque, ecco come avere capelli bellissimi in 5 minuti con l’acconciatura più amata dell’estate 2022

Mai sentito parlare della piega hollywoodiana? Il capello è lavorato a piccole ciocche, creando volume con delle onde morbide che contornano il viso. La tecnica per realizzare questa pettinatura è facile e con un po’ di pratica basteranno veramente solo 5 minuti d’impegno.

Innanzitutto, bisognerà dividere i capelli (ancora umidi) in ciocche e lavorarle con la spazzola e il calore del phon. Poi, bisognerà arrotolare la ciocca intorno ad un classico bigodino (meglio optare per bigodini dalle dimensioni non troppo ridotte per assicurarsi delle onde più morbide e naturali). Riscaldare con il phon i capelli arrotolati e aspettare che si raffreddino prima di togliere il bigodino. Il segreto per una piega da vera diva è la lacca che fisserà i volumi e nasconderà capelli spezzati o fuori posto.

La piega hollywoodiana, però, non è solo questa. Difatti, secondo l’hairstylist anche un semplice raccolto può trasformarsi in una pettinatura di classe. Il segreto per una coda di cavallo da vere star è quello di aggiungere dei capelli per creare maggiore vigore, volume e lunghezza alla chioma.

