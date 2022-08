Capelli belli e grintosi con questo taglio corto che ringiovanisce all’istante

I capelli corti salgono sul podio delle pettinature più in voga anche per l’estate 2022. Difatti, si aggiudicano il premio di taglio più richiesto del periodo. D’altronde, non solo sono un ottimo escamotage per contrastare il caldo di stagione, ma si adattano facilmente ad ogni forma del viso, modellandone naturalmente i lineamenti. Facili da gestire, i capelli corti sarebbero in grado di far ringiovanire anche di dieci anni. Ovviamente, non serve soltanto munirsi di forbici per ottenere un risultato soddisfacente. Per apparire subito più fresche e giovani e aumentare il sex appeal generale, bisogna scegliere il taglio che più valorizza il nostro volto. Non a caso, sono sempre più richiesti alcuni tagli strategici dall’effetto lifting molto amati dalle donne over 40, 50 e 60.

Ad arricchire la lista dei tagli più belli del momento, arriva un caschetto davvero sorprendente. Bastano pochi accorgimenti per avere capelli belli e grintosi con questo taglio corto, che si può sfoggiare ad ogni età. Una tendenza che affonda le sue radici nel passato ma che torna direttamente dagli anni ‘20 in una chiave più moderna e chic. Di seguito vedremo di che si tratta ma prima ecco alcuni consigli utili per capire quale taglio è più idoneo al nostro viso.

Come capire facilmente la forma del viso

Prima di scegliere il taglio di capelli, è consigliabile analizzare la forma del viso. Per farlo esistono diversi trucchetti. Possiamo prendere un rossetto che non usiamo più e delineare su uno specchio il contorno del nostro viso riflesso. Poi, indietreggiare di qualche passo e analizzare la forma ottenuta. Questo è un metodo piuttosto grossolano ma garantisce comunque degli ottimi risultati.

Per essere più precisi, invece, bisognerà misurare la larghezza della fronte con un righello (calcolando da tempia a tempia). Successivamente, misurare la distanza dalla parte più esterna di un occhio fino all’altro, passando per il naso. Poi, misurare anche la lunghezza della mascella, partendo dalla base fino all’orecchio. Basterà mettere a confronto le misure per capire se il viso è più largo o lungo. In questo modo si potrà scegliere un taglio che armonizza l’intero viso. Tuttavia, esistono anche dei tagli che si adattano complessivamente a tutti i visi. Come il caschetto che stiamo per presentare.

Capelli belli e grintosi con questo taglio corto che ringiovanisce all’istante

Stiamo parlando del Choppy bob, un caschetto dalla base piena capace di regalare un gioco di volumi bello, elegante e sensuale. Il taglio è versatile consigliato sia per chi possiede capelli spessi e piuttosto folti che per chi ne ha pochi e sottili. Si presenta come un caschetto lungo ondulato da portare con e senza frangia. Si adatta a visi tondi e a quelli spigolosi con facilità. Inoltre, grazie al taglio sbarazzino, è perfetto per tutte le donne che alla soglia dei 50 anni vogliono sentirsi subito più giovani e belle.

