I capelli da sempre sono uno strumento di bellezza e di seduzione. A volte anche di forza. Per esempio, Sansone nascondeva nei capelli il segreto del suo successo. Una chioma bella, curata, è uno dei biglietti da visita di una persona. Donne e uomini dedicano alla cura del capello molto tempo. Così molti vivono la perdita dei capelli come un dramma. E una malsana abitudine potrebbe favorirne la caduta, specialmente durante la brutta stagione.

Per capire quanto i capelli siano importanti basta dare un’occhiata allo scaffale di un supermercato nel reparto dedicato a questa parte del corpo. I prodotti per capelli sono centinaia. Shampoo naturale per capelli grassi, secchi, grigi, ecc. Balsamo per capelli ricci, lisci, ecc. Poi ci sono le creme per rinforzare il cuoio capelluto, renderlo più bello, più lucido, e così via. I gel e le lacche per una piega perfetta.

Ma non basta, perché il capello una volta lavato va anche asciugato. E allora ecco che spuntano phon con mille accessori, le piastre per una acconciatura perfetta e molto altro ancora. L’asciugatura dei capelli è una delle operazioni più delicate, perché il capello bagnato ha una certa naturale debolezza. Per evitare di creare danni alla chioma e alla cute, occorre effettuare l’operazione di asciugatura in modo corretto. Ma, soprattutto, occorre asciugare il capello completamente per evitare di andare incontro a spiacevoli conseguenze.

Capelli a rischio caduta con la brutta stagione con questa malsana abitudine

Col caldo dei precedenti mesi, probabilmente molti di noi hanno preso l’abitudine di non asciugare completamente i capelli dopo la doccia. Il capello un po’ umido poteva creare una sensazione di freschezza. Inoltre, stare sotto il calore del phon non era per niente piacevole con una temperatura ambientale di 30 gradi. Così per molti uscire con i capelli umidi magari era diventata una piacevole abitudine, ma che con i primi freddi potrebbe diventare deleteria. Infatti i capelli bagnati sono molto più deboli di quelli asciutti, quindi si rompono più facilmente. Inoltre, i residui d’acqua indeboliscono il follicolo favorendo la perdita del capello.

Attenzione, è sconsigliato anche andare a dormire con i capelli umidi o, peggio, bagnati. Infatti, l’umidità potrebbe favorire la nascita dei funghi che possono diffondersi, così, in tutto il cuscino. Questi batteri dal guanciale poi possono facilmente trasferirsi sulla pelle del viso, causando delle infezioni all’epidermide. Ecco perché è importante non andare mai a dormire con capelli umidi o, peggio, bagnati.

Come asciugare la nostra chioma

Ecco perché abbiamo i capelli a rischio caduta con la brutta stagione se usciamo con la testa umida. Ma come asciugare la chioma in modo corretto? Inizialmente conviene asciugare i capelli senza phon. Una volta fatta la doccia, occorre tamponare il cuoio capelluto con un asciugamano, in modo da rimuovere i residui dell’acqua. Con la tamponatura si rendono i capelli da bagnati a umidi. Solo a questo punto si può usare il phon, utilizzando, se possibile, il livello di calore più basso e il getto meno potente. In questo modo stresseremo molto meno i capelli che, così, avranno meno possibilità di danneggiarsi, o peggio di cadere.

Usare il phon con una potenza minore potrebbe anche aiutare ad evitare uno spiacevole inconveniente, quello del blocco. A volte l’asciugacapelli si surriscalda e smette di funzionare. Quando il phon si blocca c’è un trucco per rimetterlo in funzione. Infatti, se l’asciugacapelli si è bloccato, non significa che sia rotto. Probabilmente è solo surriscaldato e il motore è andato momentaneamente in blocco.

