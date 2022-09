Se pensiamo alla parola elettrodomestico, ci vengono in mente il frigorifero, il forno, la lavastoviglie, la lavatrice o magari la TV. Eppure l’apparecchio elettrico che più utilizziamo dopo il frigorifero, acceso costantemente, e la televisione, è il phon. Il suo uso è direttamente proporzionale al numero dei componenti della famiglia. Più persone si fanno la doccia e si lavano i capelli durante la giornata e più il suo uso sarà intenso.

Un trucco con l’asciugacapelli per sbrinare subito il congelatore e pulire i termosifoni

Il phon è un apparecchio che, se ci pensiamo bene, è quasi indispensabile, specialmente d’inverno. Infatti d’estate chi si lava in capelli li può asciugare con un panno e poi al sole. Ma d’inverno stare con i capelli non asciutti potrebbe creare seri problemi al cuoio capelluto. Inoltre si sconsiglia anche di dormire con i capelli umidi.

Ma molti non sanno che il phon può svolgere altre utili attività in casa. Per esempio chi deve lavare i termosifoni potrà servirsi del phon per rendere il lavoro molto più veloce ed efficace. Ma anche chi deve ripulire il congelatore e sbrinare il freezer dal ghiaccio può svolgere questa operazione con successo, utilizzando l’asciugacapelli. Tuttavia attenzione a non abusarne. Infatti questo elettrodomestico è tra i più affamati di energia, specialmente quelli con 2.000 watt di potenza. L’utilizzo intenso del phon potrebbe mandare alle stelle la bolletta.

Perché il phon si blocca e il trucco per rimetterlo in funzione

Avere un phon efficiente è quindi una priorità per una famiglia, specialmente se numerosa e soprattutto nella stagione fredda. Quando questo apparecchio non funziona bene, può rappresentare un grave disagio. Uno dei problemi più comuni è quello dell’improvviso bloccaggio. Mentre stiamo asciugando i capelli, improvvisamente il phon si spegne. Nella maggior parte dei casi un surriscaldamento dell’apparecchio genera questo problema. A volte basta attendere una decina di minuti e, quando il circuito interno si è raffreddato, l’apparecchio torna a funzionare. Questo inconveniente potrebbe verificarsi quando il phon rimane in funzione per almeno 20 minuti.

Altre cause potrebbero provocare il surriscaldamento dell’apparecchio. Oltre all’utilizzo eccessivo, anche la sporcizia nel filtro potrebbe portare al bloccaggio automatico. Se dopo l’uso di qualche minuto si nota che la parte posteriore del phon è particolarmente calda, il motivo potrebbe proprio essere questo.

Per risolvere il problema basta smontare la parte che contiene il filtro, pulirlo e rimontarlo. Questa operazione è abbastanza semplice e può essere condotta con l’ausilio del libretto di manutenzione. Infatti i diversi apparecchi hanno il filtro alloggiato in luoghi diversi.

La pulizia della griglia di ventilazione è un’operazione che dovrebbe essere fatta regolarmente. Infatti, se questa si intasa, il motore dell’asciugacapelli sale di temperatura ed ecco perché il phon si blocca apparentemente senza motivo. In genere la griglia si trova sul retro del phon, ma a volte si posiziona anche sui lati e qualche volta anche sul fondo. Comunque è visibile a occhio nudo.

