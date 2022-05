Trovare un dolce che non contenga troppo zucchero è più difficile che trovare un ago in un pagliaio. Sembra assurdo solo il pensiero di un dolce che non contenga zuccheri, anzi sembra davvero impossibile.

Sostituire lo zucchero nelle ricette, soprattutto in quelle dei dolci, è davvero difficile infatti. Se ne può mettere poco, come quello che ci è servito per preparare una buonissima torta al cioccolato.

In generale, ricordiamo che, al posto del solito zucchero, esistono anche dolcificante naturali, alcuni ottimi anche per i diabetici.

Altrimenti, si potrebbe provare a diminuire lo zucchero semplicemente sostituendolo con alcune varianti con un indice glicemico inferiore. Un esempio è la polpa di frutta. È proprio questo l’ingrediente magico della ricetta che stiamo per preparare.

La nostra torta, infatti, conterrà solo gli zuccheri della frutta e niente di più, e avrà, quindi, un sapore davvero eccezionale. Il tutto, però, non ci causerà la classica botta di zucchero che, normalmente, causano gli altri dolci. Vediamo insieme come prepararla.

Ecco gli ingredienti che ci serviranno

200 grammi di farina 00;

300 grammi di purea di pera;

180 grammi di yogurt magro naturale;

150 grammi di lamponi;

2 uova;

2 pere;

1 bustina di lievito per dolci.

È senza zucchero questa torta morbidissima alla frutta, ottima anche per chi non vuole ingrassare

Apriamo le uova in una scodella e sbattiamole aiutandoci con una forchetta. Aggiungiamo, poi, nella stessa scodella anche la purea di pera, la farina setacciata e il lievito.

Mescoliamo il tutto, quindi aggiungiamo anche lo yogurt, che renderà il composto cremosissimo. Ora tagliamo le pere e aggiungiamole al nostro impasto, amalgamando bene tutti gli ingredienti. Inseriamo nell’impasto anche 100 grammi di lamponi e teniamo da parte i restanti.

Versiamo nello stampo e inforniamo

A questo punto, dovremo prendere una teglia, di circa 24 cm, e rivestirla con della carta forno. Qui verseremo il composto precedentemente preparato. Solo a questo punto, spolvereremo velocemente con della farina i lamponi tenuti da parte.

Questo trucchetto ci servirà per far sì che i lamponi stessi non colino a picco all’interno dell’impasto. Infatti, li useremo per decorare la superficie della nostra torta.

Dopo che avremo sistemato i lamponi, potremo inserire la teglia in forno preriscaldato a 200 °C per circa 35 minuti. È senza zucchero questa torta morbidissima, che renderà la nostra colazione un momento di puro godimento.

