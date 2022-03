Nuove assunzioni immediate per 118 posizioni richiedenti diploma e anche senza esperienza

Tantissimi profili disponibili per una nota catena di punti vendita in tutta Italia. Si ricercano candidati di tutti i tipi. Diplomati, laureati, con o senza esperienza per opportunità di stage o per assunzioni con contratto a tempo determinato o indeterminato. Tutto ciò che serve per accedere alle selezioni è inviare candidatura corredata di curriculum direttamente dalla piattaforma del marchio. Scopriamo di seguito quali sono le posizioni aperte e come inviare domanda per via telematica.

In molti avranno sentito parlare di Tigotà, catena di negozi specializzata nella vendita di prodotti per la casa e cosmetici. Con oltre 700 store situati in tantissime Regioni d’Italia, riesce ad impiegare circa 4.900 collaboratori. Il marchio fa parte del gruppo Gottardo SpA, cui fanno capo altre catene note, come ad esempio Acqua&Sapone.

Le offerte di lavoro per Tigotà

Nuove assunzioni immediate per 118 posizioni, molte delle quali per lo stesso profilo, ma in zone differenti. Consultiamo ad esempio l’annuncio con titolo “Addetto/a Vendita – Milano (MI)”. Il candidato scelto si occuperà di mansioni spesso a stresso contatto con la clientela, come l’accoglienza, l’assistenza alla vendita e il riassortimento degli scaffali. Per candidarsi per questa opportunità è richiesta un’esperienza nel ruolo di almeno un anno, oltre alla passione per il settore e per la vendita. Seguono buone doti relazionali e comunicative e la disponibilità a lavorare su turni. Il tipo di contratto previsto è full time a tempo determinato e il requisito di istruzione è il diploma di scuola secondaria superiore.

Altro annuncio in prima pagina è Stage Help Desk, pubblicato nella giornata di ieri sulla piattaforma di Tigotà. Si ricercano giovani brillanti con diploma o laurea in indirizzo informatico, dimestichezza con Windows, dalle buone doti relazionali e organizzative. Si occuperanno di offrire assistenza di natura informatica agli utenti aziendali segnalando i progressi attraverso l’apposito sistema di ticketing. Il requisito di esperienza pregressa è assente per questo profilo. Nelle info viene specificato, inoltre, che il candidato scelto avrà diritto a rimborso spese e buoni pasto.

Nuove assunzioni immediate per 118 posizioni richiedenti diploma e anche senza esperienza

Per visualizzare la lista completa delle offerte di lavoro per Tigotà accediamo alla piattaforma dedicata. Da qui potremo filtrare gli annunci sulla base delle nostre preferenze attraverso le apposite funzioni di ricerca. Selezionando l’opportunità desiderata, potremo inviare domanda cliccando sul tasto “Candidati”, posto a fine pagina.

