Viviamo, purtroppo, in un periodo difficile per tutti. Siamo passati da una pandemia mondiale a una guerra ed è normale sentirsi tristi e in difficoltà. In questo periodo sarebbe bello spegnere per un attimo i notiziari, per guardare qualcosa che scalda il cuore.

Oggi conosciamo una serie che fa proprio questo, raccontando delle belle storie che riguardano l’amore in tutte le sue forme. Ci permette, insomma, di non parlare di odio, guerra e morte, ma ci parla di qualcosa di universale e che unisce il Mondo. Non mancheranno di certo amore e lacrime in questa serie in streaming, andiamo a conoscerla.

La rubrica, il podcast e la serie

La serie di cui parliamo oggi è disponibile in esclusiva per gli abbonati a Prime Video. Si tratta di “Modern Love”, adattamento di una rubrica di enorme successo del New York Times. Nella rubrica originale, dei lettori del giornale inviano una storia che riguarda la loro vita e che ha a che fare con l’amore coniugale, platonico, familiare, insomma, l’amore nelle sue varie forme.

Questa rubrica ha commosso milioni di lettori e quindi ne è stato tratto un podcast. L’idea era estremamente semplice: si invitavano degli attori famosi e si faceva leggere loro una le storie della rubrica. Anche il podcast ha avuto un ottimo riscontro, grazie alle ottime performance degli attori che recitavano le storie.

Amore e lacrime in questa serie in streaming che scalda il cuore nei momenti più difficili

Dopo tutto questo successo era solo questione di tempo prima che Modern Love diventasse anche una serie.

Ora la serie conta due stagioni, per un totale di 16 episodi, di circa mezz’ora l’uno. Ogni episodio racconta una storia diversa, basata su quelle del New York Times.

Vedremo storie di coppie sposate in difficoltà, di donne alla ricerca di relazioni stabili e di persone che hanno conosciuto il vero amore ma l’hanno capito troppo tardi.

Insomma, un tuffo tra le emozioni più forti che ci siano e interpreti fenomenali. Tra questi segnaliamo Anne Hathaway, famosa per film come Il Cavaliere Oscuro e Batman, e Tina Fey, una delle comiche più talentuose d’America. In un episodio compare anche Kit Harington, il celebre Jon Snow del Trono di Spade.

La serie ha avuto un buon riscontro di critica e pubblico, grazie all’universalità delle storie che racconta. Un’ottima occasione per emozionarci, riflettere e versare qualche lacrima commossi.

