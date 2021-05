Un’attività imprescindibile e fondamentale per ognuno di noi è la camminata. Non solo dal punto di vista sportivo. Anche nella vita quotidiana. Si cammina per andare a lavoro, in casa, in strada.

In molti casi, però, ci si può trovare affaticati e fuori forma. Persino le passeggiate più brevi possono creare problemi.

Questo perché non siamo allenati abbastanza. Per vivere in salute, tuttavia, è necessario migliorarsi e sconfiggere l’indolenza.

Camminare è davvero importante per tutti ma per migliorare la propria resistenza bisogna seguire questi consigli preziosi e illuminanti.

A volte camminare può essere addirittura dannoso

In un articolo precedente si è visto che camminare può essere un vero e proprio pericolo per la salute. Ciò può sembrare strano. Se ci fermiamo a riflettere, tuttavia, vediamo che ci sono diversi aspetti da tenere sotto controllo. Come le condizioni meteorologiche o l’equipaggiamento.

Ma per quanto riguarda la forma fisica? Come possiamo sbarazzarci della pigrizia?

Aumentare la resistenza in maniera semplice e a piccoli passi

Il primo suggerimento è semplicemente allenarsi. È necessario uscire e camminare il più a lungo possibile. Le prime volte può essere difficile, quindi è meglio darsi un target. Ad esempio, si può pensare di esercitarsi per 15 o 30 minuti. Dopo qualche giorno, già si possono toccare con mano i primi risultati.

Un’ottima idea è stabilire dei giorni in cui camminare. Una volta a settimana si può allungare il percorso per testare la propria forma.

Anche l’andatura può variare. All’inizio sarà più lenta, poi aumenterà sempre di più. Ascoltare della musica può scandire il ritmo e farci sentire meno fatica.

Si possono utilizzare dei pesi o delle zavorre per essere sotto sforzo e avere dei buoni risultati. Questo, però, con il passare del tempo. Camminare in salita, inoltre, è importante.

Utilizzare delle app sul cellulare o un fitness bracelet può essere utile. In tal modo si può tenere traccia dei progressi.