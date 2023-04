Borsa elegante e perfetta per la primavera proprio come piace alla figlia di Johnny Depp

Borsa elegante e perfetta per la primavera come piace a Lily-Rose Depp-foto da Instagram

C’è una nuova borsa in città che sta conquistando diversi cuori. Una bag molto comoda, in diverse misure e perfetta per la primavera. Possiamo sfoggiarla con tantissimi look e lei sarà sempre adatta e protagonista dell’outfit.

Una borsa tira l’altra, e quando poi i brand moda si mettono in mente di crearne di nuove, queste diventano il nostro guilty pleasure. Possiamo trovare delle rivisitazione di borse iconiche, gli evergreen e poi le novità. E proprio su queste ci concentreremo oggi.

Spesso quando al timone creativo di un marchio moda arriva un nuovo direttore creativo, dopo poco tempo questo lancia dei nuovi modelli che mixano stilisticamente quello che è l’heritage del brand e quello che è il Dna del creativo. È successo moltissime volte, ad esempio da Bottega Veneta, da Burberry, da Diesel e anche da Chanel. Questo ultimo ha infatti lanciato una nuovissima bag disegnata dalla direttrice creativa Virginie Viard. Una borsa in pelle molto morbida che si adatta perfettamente alla vita da città, ma che può essere declinata anche a quella bucolica oppure da mare.

La borsa elegante e perfetta per la stagione

La borsa è la sac Chanel 22 ed è stata immaginata da Virginie Viard, direttrice creativa del marchio. Il suo nome si ispira all’anno della sua creazione: 2022 ed è realizzata con una pelle estremamente morbida e resistente che coniuga perfettamente la semplicità alla praticità. La pelle con motivo matelassé, la catena di metallo intrecciata con la pelle e impreziosita da un medaglione “Chanel Paris” con doppia C, ne fanno un vero oggetto del desiderio. Le lettere di “Chanel” sulla bag sono composte da oro o metallo laccato.

Ad accompagnare la borsa prende vita una campagna Chanel nella sagacia delle città, nella beatitudine degli spazi aperti o nel sogno a occhi aperti di una villa. E le ambasciatrici di Chanel – Whitney Peak, Margaret Qualley, Lily-Rose Depp e Jennie – si raccontano come in una pagina di un diario scritta con un inchiostro affabile e immaginario, raccontando le loro e anche le nostre storie.

E proprio la figlia di Johnny Depp non poteva che amare questa nuova it bag. “Vorrei portare questa borsa ovunque! Al lavoro, a passeggio in solitudine, al parco per leggere, a un appuntamento, e anche in spiaggia”, ha raccontato Lily-Rose Depp. Ed proprio quello che qualunque persona può fare con questa borsa elegante e perfetta per la stagione primaverile.