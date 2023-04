Questi 2 titoli di Stato sono campioni in rendimento e sono un affare specialmente per una eredità o una pensione

Investire in questo momento sul mercato obbligazionario può essere un’opportunità unica per chi cerca un investimento sicuro e di lungo periodo. Alcuni titoli di Stato offrono rendimenti superiori al 4% e se acquistati adesso e mantenuti fino alla scadenza possono garantire questo rendimento. Questi 2 titoli di Stato sono campioni in rendimento, andiamo a vedere di cosa si tratta.

Rendimenti mai visti negli ultimi 10 sul mercato obbligazionario

Il momento attuale può rappresentare un’opportunità unica per coloro che desiderano investire in modo sicuro e duraturo. Attualmente, i tassi di interesse sono ai livelli più elevati dal 2012, ma non dovrebbero rimanere tali per molto tempo. Infatti, molti analisti prevedono un possibile calo già a partire dal 2024.

Per chi cerca un investimento a lungo termine, questo potrebbe essere il momento giusto per agire. Scegliere di investire ora potrebbe far beneficiare per anni dei tassi attuali, prima che scendano. Oggi i rendimenti sul mercato obbligazionario possono superare il 4,5% annuo. Per quasi un decennio i titoli di Stato a stento rendevano oltre l’1%. Gli attuali rendimenti tra un anno potrebbero già essere un miraggio.

Come garantirsi rendimenti elevati nel tempo con questi titoli di Stato

I titoli di Stato a tasso fisso di lunga durata potrebbero rappresentare un’opportunità per coloro che cercano un investimento ad alto rendimento e a lungo termine. Queste obbligazioni governative garantiscono un rendimento fisso nel tempo grazie alla loro caratteristica di una cedola fissa. In particolare, l’acquisto di un BTP garantisce un rendimento medio annuo per tutta la sua durata se mantenuto fino alla scadenza.

Ma a chi potrebbe interessare un investimento ultra decennale? L’acquisto di titoli di Stato a lunga durata potrebbe interessare coloro che vogliono accantonare del denaro per integrare la pensione. Oppure coloro che desiderano lasciare dei soldi in eredità ai propri figli. Tra l’altro, i titoli di Stato sono esenti dalla tassa di successione, vantaggio importante per coloro che desiderano lasciare una eredità ai propri cari.

Questi 2 titoli di Stato adesso rendono di più di tutti gli altri BTP

Quali sono oggi i BTP che rendono di più? Al contrario di quello che si possa pensare, i due Buoni poliennali del Tesoro che hanno in questo momento il rendimento annuo maggiore non sono i più lunghi. Il BTP con scadenza ad aprile del 2045 (Isin: IT0005438004), al prezzo attuale di 60,6 centesimi, oggi rende il 4,7% annuo netto, se mantenuto fino alla scadenza. Questo rendimento è dato dal guadagno in conto capitale e dalla distribuzione di una cedola lorda annua dell’1,5% calcolata sul valore nominale del titolo.

Il BTP attualmente con la scadenza più lontana è quello con rimborso nel lontanissimo marzo 2072, quindi tra 49 anni. Se acquistato adesso al prezzo di 58,4 centesimi, garantirà a scadenza un rendimento medio annuo netto del 4,5%, quindi inferiore al BTP 2045. Questo rendimento è inferiore anche al BTP con scadenza nel settembre del 2051 (Isin: IT0005425233). Al valore attuale di quasi 59 centesimi, garantisce a scadenza un rendimento medio annuo quasi del 4,7%. Questo grazie al guadagno in conto capitale e a una cedola lorda annua dell’1,7%.

Attenzione ai rischi dell’investimento anche nei titoli di Stato

Questi 2 titoli di Stato a lunga durata possono essere una soluzione vantaggiosa per coloro che cercano un investimento a lungo termine. Tuttavia, è importante valutare attentamente i rischi, che si riducono con una diversificazione del capitale impiegato. Inoltre prima di investire è sempre bene considerare la propria situazione finanziaria e gli obiettivi che si vogliono perseguire.