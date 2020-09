Con l’arrivo della nuova stagione il nostro ritmo fisiologico viene alterato dal cambio repentino delle temperature. In questi casi una buona alimentazione aiuta a prevenire i possibili disturbi legati a questi sbalzi. Soprattutto in tempi del Covid-19, è meglio giocare d’anticipo. Infatti, ci avviciniamo a quel periodo dell’anno in cui i virus si fanno più pericolosi. Anche quelli influenzali semplici. Possiamo prevenire questo inconveniente con una dieta mirata e assumendo cibi con un forte impatto positivo sul nostro sistema immunitario. In vista del cambio di stagione: un alimento antico per una salute di ferro. Scopri qual è!

I cibi che migliorano le tue difese immunitarie

Prima di entrare nel dettaglio, è bene precisare che una dieta orientata al rafforzamento delle difese immunitarie è una dieta normo-calorica. In altre parole, non si tratta di una dieta dimagrante. Il motivo è semplice: per far sì che il nostro organismo funzioni al meglio è necessario che nessun nutriente venga escluso dalla nostra alimentazione. I migliori alleati in questo periodo sono vitamine, minerali, sostanze antiossidanti, ma anche enzimi e acidi grassi.

Cambio di stagione: un alimento antico per una salute di ferro. Scopri qual è!

Parliamo di un alimento conosciuto da sempre. Il miele! Le prime tracce risalgono a tempi remoti. A partire dal sesto millennio a.C. le persone si sono nutrite e si sono curate con questo prodotto. Infatti, anche le nostre nonne ci hanno dato dei consigli preziosi per il suo uso. Il miele è un alimento importantissimo: contiene zuccheri naturali ed è altamente energetico. Ci aiuta a svolgere al meglio tutti i processi fisiologici, tra i quali, appunto, anche quelli di risposta immunitaria. Ha un effetto antibatterico e antibiotico. Occhio ad evitare il miele da apicolture intensive. Anche qui è meglio scegliere un prodotto artigianale.

A seconda del tipo di miele, si possono curare le ferite o l’influenza, alleviare dolori del ciclo o dare un “aiutino” all’apparato digestivo.

Altri alimenti da non trascurare per una salute di ferro

Assicuratevi di avere nella vostra dieta quotidiana frutta, verdura di stagione, pesce, cereali integrali e legumi.

Meglio prediligere la frutta e verdura di colore giallo-arancione. Un esempio? Zucca, carote, peperoni gialli, arance e altri agrumi. Per non parlare del kiwi giallo. Quelli appena citati sono infatti alimenti ricchi di vitamina C, che aiuta a difendere l’organismo dalle malattie. Anche le spezie sono di buon aiuto. Zafferano, curry e zenzero infatti svolgono una funzione antimicrobica che aiuta a disinfettare. Altro alimento importantissimo è il pesce che, grazie alla presenza degli omega 3, favorisce il normale funzionamento del sistema nervoso e immunitario. Infine, non devono mancare i legumi che, grazie alla vitamina B, stimolano il sistema immunitario.

Un ultimo consiglio…

È buona abitudine assumere un bicchiere di acqua tiepida con un cucchiaio di miele a digiuno. Facendo così, si favorisce la diuresi e si libera il corpo da eventuali tossine.