Molte volte, nel corso della propria esistenza, si percepiscono dei blocchi o alcune situazioni esterne riattivano delle vecchie ferite mai rimarginate. Queste circostanze sono dei campanelli di allarme che mostrano delle zone di noi stessi di cui è necessario prendersi cura. Per questo oggi diamo dei consigli che potrebbero essere utili. È infatti possibile cambiare rotta e avere una vita di successo e soddisfazioni semplicemente rivoluzionando il proprio modo di pensare. Scopriamo insieme come si potrebbe condizionare il proprio cervello per ottenere dei grossi risultati.

Il lavoro di ogni giorno porta ai risultati duraturi

Quando si vuole ottenere una vera e propria crescita, la parola d’ordine è “costanza”. Questa virtù, infatti, si basa sulla valorizzazione dei piccoli sforzi di ogni giorno e su un cammino che può avere diversi ritmi e deviazioni, ma che comunque si focalizza sull’andare avanti. Per raggiungere un giusto equilibrio è quindi necessario prendersi cura di sé in maniera olistica, conciliando il corpo e la mente. Quindi, risulta importante accompagnare le attività fisiche, come l’esercizio, l’igiene e la buona alimentazione, con quelle più “mentali”, che risultano più spesso messe da parte.

Fra queste figurano alcune attività come il journaling, i piccoli rituali e la meditazione, ma anche iniziare un percorso di psicoterapia potrebbe essere fondamentale per ritrovare sé stessi. Tutte queste pratiche, infatti, rendendoci più sereni, potrebbero anche impattare positivamente altre sfere della nostra vita, come ad esempio quella sentimentale ed economica. Questa cascata di effetti benigni viene chiamata anche “legge dell’attrazione”.

Cambiare rotta e avere una vita di successo e soddisfazioni con questa abitudine salutare e semplice da praticare ogni giorno

Però esiste un’altra tattica molto potente, quella delle “positive affirmations”. Questa, di primo acchito, può sembrare un po’ di stampo new age, ma si rivela molto efficace. I pensieri, infatti, sono degli agenti che condizionano la realtà e, quando sono negativi, non sono spesso nemmeno nostri. Infatti, nella maggioranza dei casi, rappresentano un’eredità: sono le voci di chi ci ha cresciuto o le critiche distruttive di conoscenti e collaboratori. Per fortuna, però, è possibile liberarsene e sostituirle con ciò che autenticamente pensiamo di noi stessi.

Alcuni esempi pratici per creare i propri mantra

Passiamo dunque alla pratica. Per dare vita alle proprie affermazioni in maniera efficace, è fondamentale eliminare dalle frasi tutte le sfumature più pessimistiche. Ad esempio, è assolutamente vietato iniziare con una negazione. Invece di “non devo mollare” è meglio ripetersi “sono in grado di farcela”. Poi bisogna utilizzare sempre i verbi nella forma presente e cercare in questo modo di scardinare le ansie legate al futuro e le convinzioni ancorate al passato.

