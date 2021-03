“Tutte le famiglie felici si somigliano; ogni famiglia infelice è invece disgraziata a modo suo”. Così affermava Lev Tolstoj nell’apertura di Anna Karenina.

Questa citazione può essere però applicata in molte altre declinazioni quando si parla di rapporti affettivi. Purtroppo, infatti, non tutti quelli che affermano di volerci bene riescono a trasmetterlo in una maniera sana e equilibrata. L’amore malato può insidiarsi ovunque: da un’amicizia svalutante fino a un rapporto tossico con un genitore.

Oggi parliamo di una delle diverse sfaccettature che possono assumere i legami affettivi distruttivi. Spieghiamo come scoprire se gli amici invidiosi o i familiari tossici sono dei pericolosi vampiri energetici. Passiamo insieme in rassegna i campanelli di allarme a cui prestare attenzione.

I segnali

Il primo segnale a cui fare attenzione è il proprio stato d’animo. Spesso, infatti, si tende a voler verificare con i propri occhi quali siano i comportamenti sbagliati che l’altro mette in atto. Facendo così, però, spostiamo il focus da come ci sentiamo.

Se proviamo malessere, o se addirittura sperimentiamo una un forte stress quando dobbiamo vedere una determinata persona, vuol dire che di fondo c’è qualcosa che non va.

I predatori energetici, infatti, agiscono sottraendoci linfa vitale tramite continue critiche o lamentele. Lo scenario diventa ancora peggiore quando le critiche sono seguite da un rinforzo positivo. Come, per esempio, un complimento.

Questo meccanismo è messo in atto consapevolmente. In modo da rendere la manipolazione ancora più difficile da identificare.

Come svincolarsi dal loro potere

Il metodo più sicuro per toglierseli di torno è il cosiddetto “no contact”. Ovvero tagliarci definitivamente i ponti.

Se però non riteniamo di arrivare subito a metodi così drastici si può cominciare a far notare quanto il loro comportamento sia inappropriato. Soprattutto in pubblico. Una mossa simile li inibirà molto sul momento.

Oggi abbiamo spiegato scoprire se gli amici invidiosi o i familiari tossici sono dei pericolosi vampiri energetici. Se si ha interesse per le tematiche psicologiche, consigliamo la lettura di questo pezzo che tratta una tematica similare: “Come riconoscere un narcisista. I primi segnali”.