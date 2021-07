Cambiare look è sempre un rischio. Spesso, ci capita di voler fare un cambiamento, nel colore dei capelli, nel modo di truccarsi, ma abbiamo paura di pentircene subito dopo.

Questa paura nasce per i cambiamenti permanenti. Parliamo, ad esempio, di passare da un taglio di capelli molto lungo ad uno corto o anche da un colore scuro ad uno chiaro e viceversa.

Per prendere delle decisioni di cui poi non ci pentiremo, dobbiamo esserne davvero sicuri, oppure dobbiamo decidere di rischiare.

Uno dei cambiamenti che più desideriamo fare è quello di cambiare colore di capelli. Passare da un colore chiaro ad uno scuro o viceversa potrebbe però essere molto rischioso.

Spesso, temiamo che le persone accanto a noi ci possano criticare o abbiamo paura di non piacerci quando ci guardiamo allo specchio.

In realtà, però, un modo per risolvere questo piccolo problema c’è.

Le tinte semipermanenti

Vediamo perciò insieme che cambiare colore di capelli solo per l’estate è semplicissimo con questo metodo.

Esistono, infatti, delle tinte semipermanenti o dei bagni di colore che ci permettono di fare una prova.

Ci consentono anche di far sì che questo cambiamento duri per un tempo limitato per poi tornare del nostro colore originale.

Infatti, di solito, queste tinte semipermanenti cominciano a scolorire ad ogni lavaggio, utilizzando lo shampoo.

Sulla confezione sono indicati i lavaggi necessari per tornare del colore originale.

Questo potrebbe essere un modo perfetto per decidere di fare un cambiamento che duri per un breve periodo, ad esempio, solo per l’estate.

Questo metodo può anche essere utilizzato per provare. Perciò, per decidere se ne vale la pena, fare un cambiamento permanente o meno.

Potremmo, infatti, renderci conto che, dopo qualche giorno, ci piacciamo di più con questo nuovo colore o che preferiamo il nostro colore naturale.

Provare non costa nulla. Potremmo renderci conto che, per le nostre paure poco sensate, avremmo potuto fare un cambiamento migliorativo molto prima.