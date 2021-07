Per diventare cuochi provetti bisogna saper fare tante cose diverse. Innanzitutto, bisogna saper preparare con maestria varie ricette, sia italiane sia più esotiche. Impararne tante di diversi luoghi del Mondo può davvero fare la differenza. In un articolo precedente, ad esempio, abbiamo parlato di una specialità del Centro America perfetta per i mesi estivi.

Un’altra cosa importante da fare per diventare buoni cuochi è saper creare gusto e valore anche in quello che molti considerano uno scarto. Insomma, è bene sapere come riciclare parti di alimenti che normalmente non utilizziamo. Questo non solo è indice delle nostre abilità culinarie, ma è anche un modo per risparmiare soldi sul cibo.

Oggi andiamo a vedere, in particolare, come riutilizzare gli scarti di una verdura davvero amatissima d’estate. Non buttiamo più le bucce di melone perché possiamo riciclarle in maniera geniale.

L’intelligente ricetta

Consigliamo di conservare le bucce sottolio. Esse, infatti, se preparate nella maniera giusta, possono essere molto gustose e rimangono buonissime molto a lungo grazie a questa efficace conservazione.

Per prepararle non avremo bisogno di tantissimi ingredienti: oltre alle bucce di melone ci servirà un po’ d’olio d’oliva, dell’aglio, del peperoncino ed un po’ di aceto bianco. Chi vuole può anche aggiungere qualche erba aromatica per insaporire.

La preparazione è piuttosto semplice. Facciamo bollire in pentola un po’ d’acqua. Aggiungiamo l’aceto bianco e buttiamoci le bucce. Dopo circa cinque minuti, togliamole dalla pentola e scoliamole. Lasciamo che si asciughino, nel frattempo prepariamo gli altri ingredienti. Prendiamo l’aglio ed il peperoncino e tagliamoli a pezzetti. Mettiamoli in un barattolo, aggiungiamo, se vogliamo, le erbe aromatiche.

È ora giunto il momento di metterci dentro anche le bucce. Copriamo con abbondante olio d’oliva e sigilliamo il barattolo. Ecco che potremo mangiare melone anche d’inverno, grazie a questa intelligentissima ricetta.