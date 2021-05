Calli e verruche sono fastidiosissimi ma ecco un antico rimedio a costo zero che funziona sempre

Calli e verruche sono fastidiosissimi ma ecco un rimedio antico che funziona sempre . Il nostro alleato è un frutto che molti coltivano in giardino, dunque possiamo curare i nostri piedi praticamente a costo zero. Si tratta del fico, un albero apprezzato soprattutto per i suoi frutti.

Ecco come il fico può aiutarci nella cura dei calli e delle verruche. Grazie agli antichi rimedi scovati da Noi della Redazione Salute di ProiezionidiBorsa.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Gli antichi Romani soffrivano molto di calli e verruche

Di fichi i Romani ne consumavano moltissimi. E questa loro passione ricorre nelle pitture parietali delle loro case, giunte fino a noi. Le aree vesuviane offrono generose testimonianze pittoriche al riguardo.

I fichi erano consumati a fine pasto oppure impiegati nella cottura della selvaggina. Il latte dei fichi era usato in medicina per curare i calli e le verruche. Calli e verruche sono fastidiosissimi ma ecco un rimedio antico a costo zero che funziona sempre.

Molti storceranno il naso perchè è noto che il latte di fico sia fortemente irritante. Quando si raccolgono i fichi a settembre, bisogna indossare almeno i guanti di lattice, per evitare il contatto diretto con il latte che fuoriesce. Perché esso può ustionare la pelle in modo violento.

Le manifestazioni si presentano subito, simili a segni di frustate. Strisce di colore rosso acceso sulle mani che sono accompagnate anche da sintomi di tipo doloroso sulle pelli più delicate. Per lenire le irritazioni da latte di fico, infatti, è necessario rivolgersi al medico.

Calli e verruche sono fastidiosissimi ma ecco un rimedio antico a costo zero che funziona sempre bene

Il latte di fico fa bene per curare i calli e le verruche. Attenzione a non metterlo dove la pelle è sana. La sua azione caustica, però, lo rende perfetto per risolvere queste particolari patologie dei nostri piedi.

Il succo e il latte ricavati dalle foglie del fico devono essere spalmati su calli e verruche per qualche minuto, finche le parti da eliminare diventano molli. A questo punto potremo immergere le zone interessate in un bagno di acqua caldissima, così che le verruche i duroni si staccheranno da soli.

Visto che nel frattempo abbiamo raccolto i frutti, ricordiamoci che la polpa di fico è molto importante, invece, per curare le afte. Se ci sono infiammazioni gengivali e siamo fuori stagione, basta far bollire 5-6 fichi secchi in mezzo litro d’acqua per un quarto d’ora. Ora possiamo filtrare e usare il decotto per fare gargarismi e sciacqui.