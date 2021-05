C’è un problema che tutti almeno una volta abbiamo dovuto affrontare quando parliamo di scarpe bianche. Cioè la loro pulizia per mantenerle splendenti. La loro durata, infatti, non supera più di qualche giorno prima di vederle con qualche graffio e qualche macchia di sporcizia senza rendercene conto.

Noi di ProiezionidiBorsa abbiamo già affrontato in diverse situazioni come poter pulire le scarpe bianche. Inoltre, abbiamo anche sottolineato come è importante fare attenzione a mettere le scarpe in lavatrice perché si corrono dei rischi.

In questa sede, invece, sveleremo altri rimedi che possono tornare utili in questo caso. Infatti, sono 4 i trucchi che stanno spopolando per avere delle scarpe bianche e pulite in modo assolutamente perfetto senza usare la lavatrice.

Basterà usare questi semplici rimedi. Stiamo parlando della gomma pulitrice, uno smalto per le unghie, uno spazzolino ed una bacinella.

Pulire le macchie con la gomma e lo spazzolino

Quando c’è una macchia che vogliamo far sparire dalle nostre scarpe bianche, l’uso della gomma pulitrice a secco è davvero un rimedio portentoso. È la gomma usata per il camoscio che può essere anche applicata per risolvere il nostro problema delle macchie sulle scarpe bianche.

In alternativa, si può sempre prendere un panno imbevuto d’aceto e strofinarlo. Il risultato sarà lo stesso. Passando invece allo smalto per le unghie, il suo utilizzo è sorprendente per far sparire i piccoli graffi dalle nostre scarpe.

Basterà applicarne un poco sulla parte interessata e il graffio sarà coperto e scomparirà definitivamente. L’uso dello spazzolino invece è consigliato per gli angoli delle scarpe solitamente più difficili da pulire.

Usandolo con un po’ di sapone di Marsiglia, saremo capaci di sbiancare ogni minima parte delle nostre scarpe.

L’uso della bacinella

Per completare la pulizia mancano solo i lacci che possono essere sbiancati con questo trucco. Cioè usando una semplice bacinella.

Sarà sufficiente riempirla con un po’ di acqua calda e del sapone neutro e mettere i lacci in ammollo per un po’.

Poi si dovranno risciacquare e metterli stesi fuori ed ecco che avremo pulito tutte le parti delle nostre sneakers bianche.

Perciò sono 4 i trucchi che stanno spopolando per avere delle scarpe bianche e pulite in modo assolutamente perfetto senza usare la lavatrice.