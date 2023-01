Scoop e notizie esclusive su Pamela Anderson: ecco il documentario autobiografico che vi svelerà tutto!

Il mese di gennaio si concluderà alla grande su Netflix con l’uscita di un documentario che farà sicuramente parlare di sé. Vediamo di cosa si tratta!

Netflix, come ben sappiamo, è una delle piattaforme di streaming più popolari e utilizzate al Mondo. Essa, infatti, offre quotidianamente una vesta selezione di contenuti. Tra cui serie televisive, film originali di alta qualità e documentari, nonché un’interfaccia utente veloce e intuitiva.

Entrata prepotentemente nella routine di ognuno di noi, guardare qualcosa su Netflix è diventato uno dei passatempi più graditi. Infatti, molte persone guardano contenuti ogni giorno, soprattutto la sera, dopo cena, prima di addormentarsi sul divano o nel letto. Altri, invece, preferiscono guardare film e serie TV anche durante la giornata, magari per staccare dallo studio o dal lavoro

Anche in questo primo mese dell’anno, gli utenti della piattaforma avranno l’imbarazzo della scelta su cosa guardare. Nella nostra TOP 3 di gennaio, ad esempio, abbiamo consigliato la visione di “Lockwood & Co”, “La ragazza di neve” e “Vikings: Valhalla 2”.

Verso la fine del mese, invece, avremo modo di seguire un altro titolo interessante, ossia “Pamela, a love story“, un documentario autobiografico di Pamela Anderson. Quest’ultimo parlerà della vita dell’attrice dal suo punto di vista, in risposta alla recente serie TV “Pam & Tommy”, uscita su Disney Plus, che non è mai stata particolarmente gradita dall’attrice.

Quali scoop e notizie esclusive su Pamela Anderson scopriremo nel documentario?

Protagonista indiscussa degli anni ’90, Pamela Anderson ha sicuramente segnato un’epoca. Soprattutto per le sue copertine di Playboy e per il suo ruolo da bagnina in Baywatch. Oggi, a distanza di anni, ritorna a far parlare di sé, grazie ad un documentario sulla sua vita che sarà disponibile su Netflix dal 31 gennaio.

Nel documentario, Pamela racconterà tutto: la storia del suo successo e della sua vita sentimentale travagliata e caratterizzata da matrimoni brevi e turbolenti. Come quello con Tommy Lee, batterista dei Mötley Crüe, sposato nel 1995 dopo soli 4 giorni di “frequentazione” e con il quale ha divorziato 3 anni dopo. Da questa relazione, segnata da violenze domestiche e dalla diffusione di un video intimo, sono nati due figli: Brandon Thomas e Dylan Jagger. Come si potrà intuire, verrà dato molto spazio soprattutto all’oscura vicenda della diffusione del video “a luci rosse” che ha generato una ferita indelebile nella vita di Pamela.

Una donna raccontata sempre nel modo sbagliato

In questo documentario, che sicuramente farà parlare molto di sé, impareremo quindi a conoscere meglio le controverse vicende che l’hanno coinvolta tra la fine degli anni 90 e gli inizi dei 2000. Sarà un’occasione di riscatto per Pamela che, negli anni, ha dovuto subire di tutto. Infatti, anche durante il lancio del prodotto su Netflix, ella stessa ha volutamente sottolineato di non essere una vittima, ma una sopravvissuta.

Tra scoop e notizie esclusive su Pamela Anderson, per il pubblico sarà, invece, l’occasione di conoscere meglio una delle icone più memorabili del cinema e della TV, dai quali è sempre stata dipinta per quello che non è. Secondo le anticipazioni, infatti, vedremo un’altra Pamela Anderson, ossia quella che ha vestito i panni sia di artista, che di madre e attivista.