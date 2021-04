La maggior parte di noi ha sicuramente in casa dei vecchi contenitori di plastica ormai finiti e forse anche rotti. Infatti, questo materiale, per quanto resistente, è facile da rompere o danneggiare. E, quando questo accade, in pochi si fermano a pensare al riciclo. Infatti, tutti buttano via i contenitori di plastica rotti senza sapere che è un grandissimo errore perché possiamo riusarli così. Idee che possono sorprendere e aiutare saranno alla portata di chiunque da oggi.

Se non sappiamo dove riporre il nostro telefono, potremo sfruttare proprio un vecchio contenitore di plastica

Un contenitore di plastica ormai rotto, potrà diventare un fantastico porta telefono quando il cellulare è in carica. Infatti, in questo modo non dovremo più lasciarlo sul pavimento. Perciò, ci basterà prendere un barattolo di plastica e ritagliarlo secondo la forma del nostro smartphone. E sarà sufficiente poi fare un foro nella parte in cui dovrà passare il caricatore. E il gioco è fatto!

Rendiamo la nostra scrivania ordinata grazie ai vecchi contenitori

Un barattolo di plastica può diventare perfetto anche per la nostra scrivania. Infatti, se siamo dei disordinati cronici, potremmo sfruttare il riciclo a nostro favore. Ci basterà ritagliare la base dei barattoli, pitturarla o rivestirla di tessuto, et voilà! Avremo un perfetto porta oggetti che renderà la nostra scrivania davvero ordinata e precisa!

Ma possiamo sfruttare un’idea davvero geniale anche per la cucina

Per concludere, un contenitore in plastica ormai rotto che sembra impossibile da riutilizzare, può tornarci davvero utile in cucina. Infatti, potremo fare di lui un fantastico portaposate. Ci basterà ricoprire il nostro contenitore con dello spago di juta, incollarlo con la colla a caldo e decorarlo. Ed ecco che avremo un luogo per le nostre posate davvero carino e originale!

