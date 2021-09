L’aglio al supermercato è spesso confezionato in retine di plastica. C’è chi si chiede cosa farsene, ma la maggior parte delle persone finisce per buttarle nel cestino.

Niente di più sbagliato: buttare la retina dell’aglio è un grave errore perché esistono dei trucchetti geniali per risparmiare riutilizzandola.

Prendere due piccioni con una fava grazie alla retina dell’aglio

Ogni giorno in casa si sprecano risorse che potrebbero essere riutilizzate. Dagli oggetti che potrebbero avere nuova vita, fino agli alimenti: basti pensare che nel 2020 ogni italiano ha buttato in media 27 kg di cibo nel cestino.

Questi sprechi non fanno bene né all’ambiente, né al portafoglio. Per questo oggi la Redazione di ProiezionidiBorsa suggerisce un trucchetto geniale: si possono prendere due piccioni con una fava, evitando di buttar via due oggetti diversi.

Il primo rifiuto da salvare sono le retine di plastica che contengono l’aglio al supermercato. Si tratta dello stesso tipo di confezione spesso utilizzato per gli agrumi. Ma le retine delle arance, essendo capienti, possono essere sfruttate in tantissimi modi diversi, dalla cucina al giardinaggio. È invece più difficile essere creativi con le retine dell’aglio, dato che sono minuscole.

Il secondo scarto da non buttar via sono gli avanzi delle saponette per le mani. Non tutti, infatti, sfruttano il sapone solido fino all’ultimo pezzettino. Alla lunga, buttar via questi residui è un vero e proprio spreco di soldi. Ecco come evitarlo.

Buttare la retina dell’aglio è un grave errore perché esistono dei trucchetti geniali per risparmiare riutilizzandola

Il trucco geniale per riutilizzare la retina dell’aglio è lavarla accuratamente e appenderla accanto al lavandino. Quando rimane un pezzettino di saponetta, basterà inserirlo nella retina. Man mano che gli avanzi di sapone solido si accumulano, la confezione dell’aglio sarà abbastanza piena da essere usata come se fosse una nuova saponetta.

A questo punto, per lavarsi le mani si potrà utilizzare la retina dell’aglio riempita con gli scarti di sapone. Questo non solo permetterà di non buttarli via, risparmiando soldi. Si tratta anche di un trucchetto che fa bene alla pelle: la retina, infatti, garantisce un leggero effetto scrub sulle mani, eliminando la pelle morta e lasciandole più vellutate.

Ma non è questo l’unico modo per sfruttare le retine dell’aglio. Un altro suggerimento molto utile in cucina è appenderle accanto al lavello e sfruttarle come porta-spugna. Ci si assicurerà così che l’acqua non ristagni della spugna per i piatti, evitando muffe e batteri.

Infine, le retine dell’aglio possono proprio sostituire le spugne. Basta raccogliere un po’ di retine, usarle per formare una pallina e fissarle con un elastico di gomma. La pallina sarà perfetta per grattar via lo sporco ostinato dalle pentole, senza rovinarle.

Insomma, dare nuova vita alle retine dell’aglio è non solo possibile, ma anche utile!

