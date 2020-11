Cattura colore, acchiappa colore, salva colore, assorbi colore, sono chiamati in diversi modi in base al marchio. Si tratta dei foglietti da mettere in lavatrice per salvare i colori ed evitare che si trasferiscano da un indumento all’altro. Una bella scoperta, visto che funzionano piuttosto bene.

Sono un po’ costosi, ma è anche vero che fanno risparmiare qualche ciclo di lavaggio permettendo di lavare insieme colori diversi.

Dopo l’uso assumono varie sfumature di colore, grigio fumo, rosso, rosa, blu, viola…

Li estraiamo dal cestello e li buttiamo subito nell’indifferenziata. Che spreco, però. Buttare i foglietti che catturano i colori è un errore, ecco come riciclarli.

Si possono riutilizzare in lavatrice?

L’azione protettiva del foglietto è garantita per un solo lavaggio. Lo dicono a chiare lettere i produttori. Tuttavia molti hanno sperimentato che, quando il foglio rimane intonso o quasi, agisce ancora per uno o due lavaggi successivi. Per non sbagliare si potrebbe tentare quando i colori sono abbastanza simili e i panni sono stati lavati già svariate volte. O se il bucato non contiene nulla a cui si è troppo affezionati.

I foglietti non rilasciano sostanze nocive nell’acqua, funzionano in modo simile a una calamita. Sono composti da fibre cellulosiche molto assorbenti, imbevute con una formula segreta. Si sa però che contiene sali d’ammonio con carica positiva, che attraggono le molecole dei coloranti per tessuti, le quali hanno in genere carica negativa.

La cosa interessante è che dopo aver svolto la loro funzione si possono riutilizzare in modo creativo e tornare nuovamente utili.

Uno dei modi più semplici e immediati è usarli per pulire superfici e oggetti. Si noterà che riescono a catturare lo sporco e a lucidare, e resistono anche a un successivo lavaggio.

Si possono usare per dare una passata alla stessa lavatrice, dentro e fuori l’oblò e sulla guarnizione per raccogliere eventuali residui, polvere, peli e capelli. Sono molto utili per pulire vari angoli del bagno o del resto della casa, addirittura per lucidare i vetri.

È un’idea molto pratica e immediata per sfruttare fino in fondo questo particolare fazzoletto.

Ma i foglietti si trasformano magnificamente con l’aiuto di ago e filo, diventando bustine e piccoli astucci. Basta ripiegarli in tre, cucire i bordi, aggiungere un’asola e un bottone.

Con pochissimo sforzo si possono imbottire e trasformare in puntaspilli, oppure cuscinetti profumati per cassetti e armadi.

In questo caso bisognerà riempirli di fiori secchi fragranti o ovatta imbevuta di oli essenziali, e chiudere i bordi. A simili creazioni si può dare la forma che si desidera. I colori saranno già variegati grazie alla magia della lavatrice, ma volendo si può aggiungere il tocco d’artista.