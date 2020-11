Palpitazioni, insonnia, ma anche cefalea, sudorazione notturna e vampate di calore. Sono questi i sintomi più comuni per le donne in menopausa. Si tratta di un evento fisiologico e biologico naturale ed inevitabile per le donne. Ma ci sono dei rimedi naturali per contrastare questi sintomi? Per esempio, cosa fare per evitare le vampate di calore in menopausa? Perché spesso le vampate di calore sono inevitabili, ma si possono attenuare di intensità e per frequenza grazie ad un corretto stile di vita e pure seguendo un’alimentazione sana ed equilibrata.

Cosa fare per evitare le vampate di calore in menopausa?

Nel dettaglio, per prevenire o comunque per attenuare le vampate di calore, per le donne in menopausa, la parola d’ordine è movimento. E questo perché l’attività fisica leggera giornaliera, per esempio una camminata veloce di appena 30 minuti, stimola e favorisce nelle donne la salute ormonale. Pure tenere lontano lo stress è importante per le donne in menopausa al fine di prevenire le vampate di calore. Con lo stress che, a sua volta, può generare anche difficoltà nel prendere sonno.

In tal caso, e comunque sempre in linea generale, è importante stare lontani dall’alcol, dal fumo e dal consumo di certi alimenti. A partire dai cibi piccanti e passando per la cioccolata, il caffè ed ogni altro prodotto o alimento che contiene caffeina, che non agevola il sonno e che può innescare le vampate di calore.

Stress e insonnia, oltre ad alimentare le vampate di calore, portano poi pure ad irritabilità ed a cefalea. Tutti sintomi che si possono contrastare con rimedi naturali. A partire dagli infusi di salvia e passando per la passiflora. Così come è indicata nella dieta, per le donne in menopausa, l’aggiunta dei semi di lino che sono ricchi di fitoestrogeni. Ovverosia di estrogeni vegetali che compensano il calo degli estrogeni naturali nel corpo delle donne che non sono più in età fertile.