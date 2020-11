Una corretta manutenzione della propria chioma eseguita con i prodotti adeguati è sempre una mossa vincente per valorizzare la propria bellezza. Pochi, però, spiegano come fare per ottenere una perfetta pulizia e un’ottima asciugatura, dando per scontato quest’importante parte della beauty routine.

Per questo oggi spieghiamo come asciugarsi i capelli correttamente per prevenire danni e doppie punte.

Come procedere

Quali sono i segreti per asciugarsi i capelli correttamente per prevenire danni e doppie punte? Eccoli qua spiegati.

Il primo accorgimento è quello di strizzare la propria chioma delicatamente prima di uscire dalla doccia. Questo piccolo gesto farà in modo di eliminare l’acqua in eccesso e rendere i capelli meno pesanti e più modellabili. Poi si possono avvolgere in un turbante. Sarebbe preferibile usare una maglietta in cotone perché queste fibre risultano più delicate sul capello.

È necessario non esagerare con il frizionamento della testa proprio per evitare che la chioma si sfibri o venga danneggiata durante il movimento. Se i capelli risultano molto intricati dopo questo passaggio bisogna tenere bene a mente questo consiglio: mai spazzolarli con il pettine! Infatti, questo gesto rischierebbe di danneggiarli irreparabilmente.

I capelli, infatti, quando sono bagnati risultano molto più elastici, ma anche molto più fragili. Per questo è meglio districarli con un movimento lento delle dita. Passiamo, infine, all’asciugatura: mai mettere la potenza del phon al massimo per risparmiare tempo. Così facendo si rischierebbe di bruciare le parti più fragili della chioma, lasciandole secche e sfibrate.

