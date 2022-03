Sono la maggioranza gli italiani che non possono iniziare la giornata prima di aver sorseggiato una tazzina di ottimo caffè, chi in casa propria e chi al bar. Ma il dibattito infuria da anni sulle qualità salutistiche della tazzina mattutina. C’è chi vede il caffè come una panacea che può prevenire e curare tutti i mali, chi quasi come un veleno che ha effetti deleteri sulla nostra salute. Ma dove sta la verità? Come in molti altri casi, pare che la verità stia nel mezzo. Bere caffè può far bene, ma solo in determinate circostanze e in determinate quantità. Vediamo nello specifico che cosa dice la scienza.

Uno strumento da usare con attenzione contro ateriosclerosi e problemi cardiaci

Una ricerca condotta nella Corea del Sud è giunta a dei risultati sorprendenti: il caffè potrebbe essere un grande alleato per prevenire gravi problemi cardiocircolatori. Come l’infarto del miocardio o l’ictus cerebrale. Pare infatti che i consumatori abituali di caffè presentino quantità inferiori di calcio coronarico, che è una delle spie precoci della possibile insorgenza in futuro di placche all’interno dei vasi sanguigni. Ma ovviamente ci sono delle precisazioni da fare.

Buone notizie per gli affezionati del bar, ecco quante tazzine di caffè è consentito bere al giorno per proteggere le arterie

I ricercatori hanno concluso che consumare dalle 3 alle 5 tazzine di caffè al giorno ci potrebbe aiutare a prevenire la formazione di pericolose placche all’interno dei vasi sanguigni. Questo perché chi consuma queste quantità di caffè al giorno avrebbe livelli di calcio coronarico inferiori a chi ne consuma di più o di meno. Sembra quindi che ci sia una “quantità ideale” di caffè che possiamo consumare ogni giorno. Buone notizie per gli affezionati del bar, quindi. Ma c’è di più: il caffè aiuterebbe anche a prevenire diversi tipi di cancro, soprattutto quelli del colon-retto e del fegato. Un grandissimo alleato per la nostra salute, se consumato nella maniera corretta. Ma attenzione, perché non dovremmo eccedere.

Attenzione però a non esagerare

Non dovrebbe esagerare con il consumo di caffè chi soffre di aritmie cardiache, in quanto le proprietà stimolanti del caffè potrebbero aggravare i sintomi. Sconsigliata inoltre l’assunzione di caffè alle donne in gravidanza e durante l’allattamento. Sembra che la maggior parte di noi, però, possa continuare a consumare fino a 5 tazzine di caffè al giorno senza effetti avversi, ma anzi con effetti positivi.

