Spazzolino e dentifricio, filo interdentale e collutorio sono le buone abitudini quotidiane che preservano i denti dalla carie e ci vengono raccomandati a tutte le età. Sicuramente sono gli elementi base di una buona igiene orale, ma non sono i soli. Infatti alcuni alimenti, tra cui i mirtilli e il caffè, ci aiuterebbero ad avere un bel sorriso. E sono in buona compagnia. Insieme ai mirtilli, tutte le verdure che contengono polifenoli, ma anche il vino rosso e il caffè, i formaggi e lo yogurt, per il loro contenuto di calcio, svolgerebbero il prezioso compito di difendere la nostra bocca dall’attacco dei batteri cattivi che aggrediscono i denti e causano la carie.

Alimenti che combattono la carie

Lo Streptococco mutans è il nome del batterio responsabile della produzione di glucano, la sostanza vischiosa che permette ai germi di attaccarsi ai denti e di formare la placca. Non solo mirtilli e caffè, ma molti alimenti riescono a neutralizzare l’azione di questo batterio e a renderlo inoffensivo. Per la gioia di molti di noi svolgerebbe questa funzione anche il cioccolato. Nell’immaginario collettivo è il dolce per eccellenza, quello a cui non si può mai rinunciare e con cui si preparano dessert dal sapore divino, per veri intenditori. Lo abbiamo sempre un po’ demonizzato, perché contiene molte calorie e perché lo abbiamo ritenuto responsabile della carie insieme a tutte le sostanze dolci. Ora tutti i golosi del Mondo possono mangiarlo senza sensi di colpa.

Non solo mirtilli e caffè ma anche questo insospettabile alimento aiuterebbe a prevenire la carie e a proteggere lo smalto dei denti

In effetti, ad avere una funzione protettiva nei confronti dei denti è il cacao, che contiene alcune sostanze come tannini, fluoruri e fosfati che sarebbero in grado di rafforzare lo smalto. È ricco inoltre di antibatterici naturali che contrasterebbero la proliferazione microbica responsabile della carie. Non per nulla gli antichi Maya, che ne avevano intuito gli effetti salutari, lo consideravano il cibo degli dei. Però, per avere questi risultati, il cioccolato deve essere rigorosamente fondente con una percentuale di cacao minima pari all’85%. Inoltre, non andrebbe consumato con altri alimenti contenenti zucchero o carboidrati. E può essere tranquillamente inserito nella dieta dei bambini dopo lo svezzamento.

Pur non essendo cariogeno, il cioccolato fondente rimane un alimento calorico che va consumato con moderazione. La quantità ottimale è di circa 10 o 15 grammi al giorno. Si potrebbe consumare a fine pasto oppure come spuntino, ma ricordando sempre di lavare i denti entro mezz’ora dopo aver mangiato. Possiamo concederci questa golosità ma solo con moderazione.

Lettura consigliata

