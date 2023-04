La seduta del Ftse Mib si è chiusa in ribasso di circa lo 0,6%. Abbiamo, però, assistito a un brutto capitombolo per 3 azioni del settore industriale: CNH Industrial, Interpump e Iveco Group. È interessante notare come il comportamento di queste tre azioni da inizio anno sia stato molto diverso tra loro. Da un lato, infatti, abbiamo le azioni Iveco Group che hanno guadagnato oltre il 40%. Dall’altro CNH Industrial che per perde il 15% circa. In mezzo troviamo Interpump che, nello stesso arco temporale sta guadagnando il 12% circa. Un comportamento molto variegato e un brutto capitombolo per 3 azioni del settore industriale che sono scivolate sulla classica buccia di banana.

I prossimi giorni potrebbero essere decisivi per il titolo CNH Industrial: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo CNH Industrial (MIL:CNHI) ha chiuso la seduta del 5 aprile in ribasso del 5,04% rispetto alla seduta precedente a quota 12,81 €.

Quella del 5 aprile è stata la chiusura più bassa da oltre 5 mesi. Inoltre è stato rotto al ribasso il primo ostacolo lungo il percorso ribassista che porta all’obiettivo più probabile in area 10,9 €.

Solo un immediato recupero di area 12,908 € potrebbe evitare il ribasso.

Erano oltre 3 anni che Interpump non registrava una seduta così ribassista:le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Interpump (MIL:IP) ha chiuso la seduta del 5 aprile a quota 47,13 €, in ribasso del 6,45% rispetto alla seduta precedente.

La tendenza in corso è ribassista, ma il supporto in area 46,27 € è molto vicino e potrebbe favorire un rialzo delle quotazioni. Nel caso in cui, invece, il supporto non dovesse reggere, allora le quotazioni potrebbero accelerare verso area 40,54 €.

La ripartenza al rialzo di Iveco Group potrebbe essere più vicina di quanto si possa pensare

Il titolo Iveco Group (MIL:IVG) ha chiuso la seduta del 5 aprile a quota 7,942 €, in ribasso del 5,68% rispetto alla seduta precedente.

Per Iveco Group vale lo stesso discorso fatto per Interpump. Il supporto in area 7,942 € è molto vicino e potrebbe favorire un rialzo delle quotazioni. Nel caso in cui, invece, il supporto non dovesse reggere, allora le quotazioni potrebbero accelerare verso area 6,682 €.

