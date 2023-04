Le sedute del 4 e 5 aprile 2023 passeranno alla storia di Comer Industries in quanto hanno visto un rialzo di circa il 20% dai minimi come si era visto soltanto altre due volte. Dal punto di vista della variazione percentuale e dei volumi, poi, quella del 5 aprile è stata anche molto importante. A questo punto dopo la migliore seduta dell’anno dove potrebbero dirigersi le azioni Comer Industries? Le prospettive sono molto interessanti in quanto ci potrebbero essere i presupposti per l’aggiornamento dei massimi storici.

La valutazione del titolo

Dal punto di vista dei fondamentali qualunque sia l’indicatore utilizzato le azioni Comer Industries risultano essere sottovalutate. Ad esempio, il rapporto prezzo su utili esprime una sottovalutazione di oltre il 40% che sale a oltre il 50% nel caso del rapporto tra prezzo e fatturato. La società, poi, gode di livelli di valutazione interessanti con un EV/Sales ratio relativamente basso rispetto ad altre società del settore. Un livello più moderato di sottovalutazione è espresso dal Price to Book ratio visto che è limitata al 10% circa.

A sostegno del titolo, poi, secondo le previsioni degli analisti, la crescita è un punto di forza per la società, come dimostra l’andamento previsto per i prossimi tre anni: +113% per il 2024. Inoltre, l’incremento delle revisioni dell’utile per azione appare molto positivo negli ultimi mesi. Gli analisti prevedono ora una maggiore redditività rispetto al passato. Nell’ultimo anno, gli analisti che si occupano del caso hanno rivisto nettamente al rialzo le previsioni degli utili per azione.

Per quel che riguarda le raccomandazioni degli analisti, il giudizio medio è buy con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 20% circa.

Dopo la migliore seduta dell’anno dove potrebbero dirigersi le azioni Comer Industries? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Comer Industries (MIL:COM) ha chiuso la seduta del 5 aprile a quota 34,3 €, in rialzo del 5,86% rispetto alla seduta precedente.

Come dicevamo in apertura, il recupero dai minimi del 4 aprile è stato strepitoso con un rialzo di oltre del 20% alla chiusura del 5 aprile. Adesso, però, le quotazioni di Comer Industries si troveranno ad affrontare il forte ostacolo in area 36 €. Il suo superamento potrebbe aprire il superamento dei massimi storici attualmente in area 36 €.

Solo una chiusura giornaliera inferiore a 32,4 € potrebbe mettere in crisi lo scenario rialzista.

