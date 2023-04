Altro che corsa e camminata, ecco cosa fa Christopher Leoni, nuovo naufrago dell’Isola dei famosi

Ecco cosa fa Christopher Leoni per tenersi in forma-foto da Instagram

L’attività fisica a qualunque età potrebbe apportare benefici. Si comincia da piccoli giocando, correndo e anche calciando un pallone. Ci sono molti modi per allenare il corpo anche da adulti. In particolare Christopher Leoni ha una passione poco usuale. Vediamo quale.

Gli antenati erano costretti ad affrontare animali pericolosi e intemperie. Il loro fisico doveva essere muscoloso e forte per sopravvivere e cacciare. Adesso teniamo alla nostra forma per altri motivi. Per molti si tratta di un fattore estetico. In effetti, però, alla base dovremmo fare un po’ di attività fisica per motivi più importanti. Potremmo in tal modo ridurre il rischio di malattie cardiovascolari, ad esempio.

Gli specialisti ci consiglierebbero di camminare almeno 30 minuti al giorno. Chi ha più tempo e voglia potrebbe anche praticare uno sport o andare in palestra. Seguiamo comunque i consigli del nostro medico.

Per tenersi in forma altro che corsa e camminata, ecco cosa fa Christopher Leoni

Come accennato, alcuni possono preferire delle attività più impegnative rispetto alla corsa oppure alla camminata veloce. Un personaggio che senza dubbio accrescerà la sua popolarità presto è Christopher Leoni. Il 17 aprile, infatti, inizia la nuova edizione de L’Isola dei famosi e Leoni sarà uno dei naufraghi.

Di origini italo brasiliane, inizia a farsi notare come modello e poi reciterà in alcune fiction. Ricordiamo L’onore e il rispetto, parte terza e Il peccato e la vergogna 2. Ha pure partecipato a Ballando con le stelle. Il mondo della moda, però, resta una delle sue passioni anche sentimentali. La sua compagna è infatti Francesca Versace, nipote del compianto stilista Gianni Versace.

Il modello e attore vanta una forma spettacolare come del resto Helena Prestes, altra partecipante del reality condotto da Ilary Blasi.

Leoni pratica con impegno un’arte marziale particolare.

Cos’è il BJJ e i benefici che potrebbe avere su corpo e mente

Christopher Leoni si impegna nel BJJ, ossia il Brazilian Jiu Jitsu. Una delle differenze con l’originario Judo giapponese sarebbe la prevalenza della lotta a terra. L’avversario viene quindi agganciato e battuto mettendo in campo tante strategie e mosse. Quest’arte marziale è anche uno sport e servirebbe come tecnica per la difesa personale. Si sviluppo’ soprattutto in Brasile agli inizi del ‘900 grazie ad alcuni maestri giapponesi come Mitsuo Maeda. Esponenti di rilievo nel Sud America furono i fratelli Gracie.

Il BJJ prevede un percorso e delle cinture differenti. Come altre arti marziali, servirebbe non solo al fisico ma anche alla mente e al carattere dei praticanti. Prima delle gare, infatti, bisogna allenarsi bene con il corpo. Anche la memoria e il ragionamento servono per adottare le mosse vincenti. La disciplina infine è importante.

Oltre a praticare il Brazilian Jiu Jitsu, Leoni mostra di apprezzare anche il Taoismo. Infatti, possiamo leggere delle massime sotto ai suoi post su Instagram. Quindi, altro che corsa e camminata, ecco cosa fa Christopher Leoni per il suo fisico ma anche la sua mente.