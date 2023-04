7 piante rampicanti straordinarie che crescono velocemente per avere un giardino in stile mediterraneo, il preferito da Britney Spears

Le piante rampicanti sono ideali in giardino per creare punti d’ombra e rendere l’ambiente suggestivo, in pieno stile Mediterraneo. Scopriamo quali coltivare per trasformare muri e pergolati esterni.

7 piante rampicanti straordinarie che crescono velocemente sui muri e pergolati in estate

Avere uno spazio esterno in questo particolare stile vuol dire ispirarsi ai giardini del sud Italia e di altri Paesi che si affacciano sul Mediterraneo. In base alla dimensione del giardino, e budget, potremo arricchirlo con elementi che ricordano l’antica Roma o Grecia, comprese fontane, statue ornamentali, pergolati. Ma ciò che sicuramente non può mancare è la ricca vegetazione che si ispira ai colori e profumi del Mare Nostrum. Inserire vari tipi di piante è la chiave per un risultato strepitoso, creando delle zone d’ombra, molto utili quando fuori c’è molto caldo.

Per abbellire muri e pergolati la scelta ideale è inserire rampicanti profumati, includendo qualche erba aromatica. Ecco 7 piante rampicanti straordinarie che crescono velocemente che resistono a climi umidi ed hanno bisogno di poca acqua. Tipica delle zone del Mediterraneo è la Vite, pianta molto antica, richiede poche cure e fiorisce in primavera, successivamente produce grappoli d’uva. Avremo pergolati con folte chiome profumate con la pianta di Gelsomino, i suoi fiori renderanno il nostro giardino unico in poco tempo, basta innaffiarla spesso. Cresce fino a 10 metri ed è anche resistente al freddo l’Akebia, una sempreverde dai fiori particolari e profumati.

Fiori colorati e facili da curare

In pieno stile Mediterraneo è la pianta del Cappero, che possiamo inserire sui muri a secco, creando un’atmosfera fantastica. Amano il caldo e il terreno arido, povero e ben drenato, sono facili da gestire e fioriscono per tutta l’estate, potremmo poi usare i capperi in cucina. Piantiamo una bellissima pianta di Solanum Rantonnetii per avere abbondanti fiori viola e gialli per più di 5 mesi. Accanto potremmo mettere una colorata Bouganville, vigorosa e resistente al caldo, cresce rapidamente al sole. Infine, facile da coltivare è la Bignonia Capreolata, una pianta perfetta per i pergolati, li decora con stupendi fiori rossi e gialli a forma di tromba.