Il cellulare è diventato il nostro miglior confidente. Ormai è la vera scatola nera della nostra vita, che conserva i nostri segreti più intimi e privati.

Lo utilizziamo praticamente a ogni ora del giorno, per farci davvero di tutto. C’è chi lavora con il cellulare, chi lo utilizza semplicemente per tenersi in contatto con i propri cari, chi lo usa per fare sport e tanto altro ancora.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO POTENZIALE FINO AL 13,13%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

C’è una cosa, però, che accomuna il comportamento di tutti con il cellulare ed è l’utilizzo dei social. Ormai tutti abbiamo un profilo su Facebook, su Instagram o sugli altri social esistenti. Ci divertiamo a condividere foto, pensieri e, perché no, a curiosare nelle vite dei nostri conoscenti.

Per farlo, una delle app che utilizziamo di più in assoluto è appunto Facebook. Chiunque stia leggendo questo articolo, ogni giorno perde un po’ di tempo facendo scorrere le notizie del proprio Facebook. Tutto questo, magari utilizzando proprio l’app.

La brutta notizia è che proprio l’app potrebbe causare al nostro cellulare un inconveniente che non avremmo mai immaginato. Ecco di cosa si tratta.

Brutte notizie per chi utilizza Facebook sul cellulare perché sta annientando il proprio telefono senza saperlo

Molti di noi si ritroviamo, spesso, a fare i conti con la batteria scarica del cellulare.

In quei momenti, di solito, cerchiamo subito una presa elettrica per collegare il nostro cellulare al caricabatterie. A tal proposito, facciamo attenzione perché chi carica il cellulare quando è ancora acceso sta facendo un grosso errore.

Il problema è che, spesso, il cellulare si scarica così velocemente che neanche noi ne capiamo bene il motivo. E questo accade, a volte, per colpa di questo grave errore che facciamo tutti inconsapevolmente.

Pochissimi, però, sanno che il problema potrebbe risiedere proprio in una delle applicazioni più diffuse e utilizzate al Mondo. Stiamo parlando proprio di Facebook, ma non solo.

Una delle app più affamate

Facebook è una delle app che risucchia più batteria in assoluto, così come Instagram e tutte le altre app di social network. Sembra incredibile, eppure è proprio così.

Il motivo è che ogni giorno apriamo e chiudiamo Facebook decine o, addirittura, centinaia di volte al giorno. In ogni momento di noia o di calma, infatti, molti di noi cliccano sull’app senza pensarci 2 volte. Ciò avviene anche con Instagram e con gli altri social network.

Il risultato è che arriveremo a prosciugare il nostro traffico dati molto velocemente

La prima funzione che prosciugherà letteralmente il nostro traffico dati è la riproduzione automatica dei video. Ecco il motivo per cui ci sono brutte notizie per chi utilizza Facebook sul cellulare perché sta annientando il proprio telefono senza saperlo. Fortunatamente, però, disabilitare questa funzione è molto semplice.

Ecco come risolvere il problema

Per prima cosa apriamo l’app e clicchiamo sulle impostazioni, ovvero le 3 linee orizzontali collocate in alto a destra. Ora selezioniamo la voce “impostazioni e privacy”, quindi clicchiamo su “impostazioni”.

Scorriamo il menù verso il basso e clicchiamo sull’opzione “contenuti multimediali e contatti”, quindi digitiamo “riproduzione automatica”. Infine, spuntiamo la dicitura “non riprodurre mai i video automaticamente”. Se lo preferiamo, potremo anche scegliere l’opzione “solo con connessioni Wi-Fi”. Finalmente, con questi semplici passaggi, riusciremo finalmente a salvaguardare la nostra connessione.