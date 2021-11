Dopo la seduta festiva di ieri, oggi le Borse tornano a pieno regime. I listini europei si sono mossi con prudenza, condizionati dall’attesa della riunione della FED che si concluderà nella giornata di domani. Piazza Affari ha vissuto una seduta incerta. Dopo la giornata di ieri in forte rialzo, quella di oggi è stata una seduta più tranquilla, ma ricca di spunti interessanti tra i titoli. Alcune azioni hanno realizzato importanti rialzi, altre hanno approfittato della giornata per realizzare il record assoluto. Queste azioni saranno da tenere sotto osservazione per le prossime sedute.

La Borsa tedesca mette in fila i listini europei

Le Borse in Europa chiudono contrastate, alcune hanno fatto molto bene altre hanno ceduto terreno. L’indice Euro Stoxx 50 ha chiuso in rialzo dello 0,3% bissando la seduta positiva di ieri e spingendosi sui massimi dal gennaio del 2008. Per la Borsa tedesca è stata una seduta molto positiva. L’indice tedesco Dax ha chiuso in rialzo dello 0,9%, ad un passo dai 16.000 punti e vicinissimo al massimo assoluto del 13 agosto. Anche la Borsa francese ha chiuso in rialzo, il Cac 40 ha guadagnato lo 0,4%. Tra i listini principali, le uniche due Borse negative sono state Londra e Piazza Affari. L’indice inglese Ftse 100 ha perduto lo 0,2%.

Continua a correre la Borsa USA. Al momento della chiusura delle Borse in Europa, i tre indici del listino statunitense erano in rialzo. Gli operatori non sembrano preoccupati di quanto emergerà dalla riunione della FED. Il mercato dà per scontato che la Banca Centrale statunitense inizierà entro la fine dell’anno una graduale riduzione degli acquisti di titoli di Stato. Questa operazione (tapering) dovrebbe terminare a metà del prossimo anno. Quella sarà la data che probabilmente porterà a un primo aumento dei tassi.

In Borsa boom di acquisti su questo titolo mentre Piazza Affari difende il record coi denti

Dopo la seduta molto positiva di ieri oggi sulla Borsa di Milano sono scattate le vendite per prese di beneficio. L’indice italiano Ftse Mib (INDEX:FTSEMIB) ha chiuso con un calo frazionale. La Borsa è scesa dello 0,06%, chiudendo a 27.189 punti.

Dopo un avvio in rialzo i prezzi hanno iniziato a scendere e solo a metà mattina le vendite sono cessate. A quel punto sono scattati gli acquisiti che hanno riportato in alto i prezzi, ma non sono stati sufficienti per una chiusura rialzista.

In un mercato azionario in difesa balza all’occhio la performance del titolo Fiera Milano. In Borsa boom di acquisti su questo titolo mentre Piazza Affari difende il record coi denti, portando a casa sostanzialmente un pareggio. Il titolo Fiera Milano oggi ha realizzato un balzo del 7,5%, realizzando la migliore performance di tutto il listino. L’azione ha chiuso a 3,78 euro in decisa ripresa dopo 2 settimane di ribassi.

Tra i titoli a maggiore capitalizzazione oggi si è messo in luce il titolo Ferrari. L’azione ha chiuso a 213 euro, realizzando ancora una volta il massimo storico e finendo la seduta in rialzo dell’1,2%. Una trimestrale con ricavi oltre il miliardo di euro ha spinto gli operatori ad acquistare il titolo.

