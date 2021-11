Sempre più persone coltivano piante anche all’interno delle proprie case. Quelle tropicali in particolare esercitano un gran fascino. Tra le più note ci sono l’ortensia, la sanseveria e la sterlizia. Meno conosciuta, ma dal grande valore ornamentale, è la dracena o dracaena. Ad essere più precisi, in realtà questo nome indica un intero genere di piante, parte della grande famiglie delle palme e di cui la più nota è la dracena marginata.

La loro caratteristica principale sono le lunghe foglie di colore verde striate di giallo, rosso o bianco. Uno dei problemi in cui chi la coltiva incappa più spesso è l’improvvisa caduta delle foglie. Quando ne cadono poche non c’è bisogno di preoccuparsi. Come molte altre piante, la dracena si libera delle foglie più vecchie, facendo una vera e propria autopulizia.

Se però ne perde troppe, è lecito cominciare a preoccuparsi e indagare sulle cause. In molti casi, se le foglie della dracena cadono potrebbe essere perché bisogna assolutamente smettere di fare ciò. Si tratta di un’azione che si compie pensando di fare il bene della pianta, senza sapere che la si sta invece danneggiando.

Annaffiare troppo spesso una pianta è controproducente. Nel caso della dracena, può non solo far marcire le radici, ma anche causare un’improvvisa e copiosa caduta delle foglie. Questa pianta necessita di irrigazioni solo quando il terreno è asciutto, specialmente in stagioni come l’autunno e l’inverno. In situazioni particolari, come in caso di clima particolarmente arido, si può procedere ad innaffiarla più spesso.

Le precauzioni da prendere per evitare che le foglie cadano

Per arginare questo fenomeno è inoltre importante che il terreno in cui è piantata la dracena sia adeguatamente drenato e che, se presente, il sottovaso venga regolarmente svuotato. Il vaso stesso deve essere dotato di un’adeguata quantità di fori di drenaggio.

Altre cause di questo fenomeno

Se si è certi di non aver innaffiato eccessivamente la pianta, la causa della caduta delle foglie potrebbe essere allora ascrivibile ad altri fattori esterni: scarsa luminosità ricevuta dalla pianta, colpi d’aria o calore eccessivo.