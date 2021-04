Siamo ossessionati dai cellulari. Arriviamo ad utilizzarlo per un tempo totale di circa sette ore al giorno. Un tempo enorme, considerando che il totale di veglia medio giornaliero di una persona è di circa sedici ore.

Il cellulare, ormai, è lo scrigno delle nostre vite. Lo utilizziamo davvero per tutto. Manteniamo i contatti con le persone, scattiamo foto, inviamo e-mail, ascoltiamo musica, teniamo il conto delle calorie bruciate, insomma… il cellulare sa tutti i nostri segreti.

La maggior parte delle persone inizia la giornata disattivando la sveglia sul telefono e la conclude con un giro sui social prima di addormentarsi. Per questi motivi, il cellulare è perennemente in funzione, anche di notte.

Il problema di cui pochi sono consapevoli è che, spesso, utilizziamo il telefono in maniera sbagliata, e questo compromette la vita della batteria. Andiamo più nel dettaglio e scopriamo perché la batteria del cellulare si consumerà in poco tempo per colpa di questo grave errore che facciamo tutti inconsapevolmente.

Perennemente connessi

Il cellulare è ormai fondamentale nelle nostre vite. C’è, addirittura, chi lo tiene acceso anche di notte, senza curarsi delle conseguenze. La comunità scientifica si interroga da anni sulla possibilità che il telefono emani onde radio e/o elettromagnetiche, pericolose per la salute. Questi problemi sarebbero impercettibili sul momento.

Le onde emanate dal cellulare creerebbero danni alla nostra salute e alla qualità del nostro sonno, anche se, al momento, non ci sono evidenze certe di questa pericolosità. Per arginare ogni possibile problema, e se non vogliamo spegnere del tutto il telefono, di notte potremmo decidere di metterlo quantomeno in modalità aerea.

Un problema a cui pensano in pochi

Un uso così smodato del telefono non causa problemi solo alla nostra salute, ma anche alla batteria dello stesso. In che modo? Tenendo il telefono perennemente acceso.

Infatti, la batteria del telefono si consumerà in poco tempo per colpa di questo grave errore che facciamo tutti inconsapevolmente. Chi non spegne mai il telefono, sottopone la batteria a un lavoro continuo. Spegnendo il cellulare, invece, si otterranno parecchi vantaggi in termini di autonomia della batteria.

In un telefono spento, il dispendio energetico è praticamente nullo. Ma questo non è l’unico vantaggio.

Spegnere il telefono migliorerà anche le prestazioni del nostro dispositivo (compatibilmente con lo “stato di salute” dello stesso). Ad esempio, nel momento in cui verranno installate e disinstallate alcune applicazioni, spegnere il telefono permetterà di farlo “ripartire” al meglio.

Ecco spiegato il motivo per cui la batteria del cellulare si consumerà in poco tempo per colpa di questo grave errore che facciamo tutti inconsapevolmente.