Il telefono è ormai diventato un oggetto essenziale per la vita della grande maggioranza delle persone. Infatti oggi con il cellulare si chiama, si mandano messaggi, si rimane connessi attraverso i social. Non solo, con lo smartphone oggi si lavora, si effettuano pagamenti, si possono usare le infinite potenzialità di internet. Non solo ma internet consente il reperimento di qualsiasi informazione in pochi istanti e da qualsiasi luogo.

Queste grandissime potenzialità del telefono vengono bilanciate da aspetti anche molto negativi. Infatti, si può sviluppare una sorta di dipendenza dal cellulare. Questo fenomeno è visibile soprattutto tra i più giovani, che difficilmente riescono a separarsi dallo smartphone. Oltre a rendere più frenetica la vita di relazione delle persone, internet e gli smartphone funzionano anche come eccezionali casse di risonanza. Questo meccanismo funziona sia in positivo che in negativo.

Brutte notizie per chi non attiva queste impostazioni sul proprio iPhone perché senza sarebbe molto difficile bloccarlo e ritrovarlo se perso o rubato

Un fatto, una persona, un video o una foto possono conquistare la notorietà nell’arco di una giornata. Allo stesso tempo fatti, persone e immagini, una volta su internet, escono completamente dal controllo di chi le ha create e diffuse. Questo comporta enormi problemi legati al diritto alla privacy degli individui.

Infine, un altro problema particolarmente grave è che spesso lo smartphone racchiude il riassunto della vita di molti. Infatti, dentro possiamo trovare foto private, documenti di lavoro, contatti importanti, credenziali bancarie e molto altro ancora. La perdita del telefono in alcuni casi può costituire un grandissimo problema per il malcapitato. Soprattutto, se persone terze si appropriano indebitamente dello smartphone per carpirne il contenuto.

Le impostazioni da attivare

E allora, brutte notizie per chi non attiva queste impostazioni sul proprio iPhone perché quando perso o rubato possono davvero toglierci dai guai. Prima cosa molto importante è bloccare il pannello di controllo quando non abbiamo ancora inserito il codice di accesso. Infatti, il pannello di controllo, normalmente, è utilizzabile anche se l’iPhone è bloccato. Questo può consentire a terzi di mettere il telefono in modalità aereo. Per bloccare la possibilità di accesso al pannello di controllo occorre andare su Impostazioni, Face ID e codice e disattivare centro di controllo, portafoglio e accessori USB. In questo modo l’iPhone sarà molto più sicuro quando in blocco.

Sventeremo, infatti, la possibilità di collegare accessori pirati allo smartphone, la possibilità di metterlo offline o di effettuare pagamenti. Seconda operazione, sempre da Impostazioni, clicchiamo il nostro nome in alto. Da qui selezioniamo l’impostazione Dov’è, poi Trova il mio iPhone. Occorre abilitare Rete Dov’è e Invia ultima posizione. In questo modo potremo ritrovare l’iPhone anche se spento. Oltre a questo invierà automaticamente la sua ultima posizione prima di scaricarsi definitivamente.

Approfondimento

Come bloccare un iPhone smarrito o rubato