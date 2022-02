Trucco nascosto per risparmiare la batteria del nostro iPhone con questa impostazione segreta

Il telefono è ormai, per molti versi, il centro della nostra vita. Soprattutto i più giovani non riescono a staccarsi da questo piccolo oggetto, che gli permette di rimanere connessi con tutti il mondo. Oggi non è più questione solo di reperibilità, cioè la possibilità di contattare chiunque praticamente ovunque ci troviamo (trucchetti per WhatsApp). Il punto centrale oggi con il telefono, ed in particolare con gli smartphone, è la possibilità di accedere praticamente a tutto quello che c’è su internet.

Attraverso il telefono rimaniamo connessi con i social media (Facebook, Instagram e cosi via). Con il telefono possiamo lavorare, utilizzare applicazioni di ogni genere, orientarci trovando luoghi nuovi, catturare istanti con foto e video e molto altro ancora. Il telefono, attraverso internet, riassume in sé un quantità virtualmente infinita di possibilità. Per tutte queste ragioni è ampiamente comprensibile la condizione di disorientamento che ci colpisce quando il telefono improvvisamente finisce la batteria e ci abbandona.

Come risparmiare la batteria

Il problema è che il progressivo, inarrestabile e smisurato aumento di funzioni del nostro telefono consuma moltissima batteria. Gli smartphone, anche se sempre più sofisticati, devono rispondere a moltissime esigenze, anche in contrasto tra loro. Devono essere estremamente sicuri, rimanere di dimensioni sostanzialmente ridotte, non devono surriscaldarsi, ma è necessario altresì che rimangano accesi e funzionati per un’importante quantità di tempo.

Non è affatto semplice, pur con il progresso tecnologico, coordinare e soddisfare al massimo tutte queste esigenze contrapposte. Questo perché una batteria potente significa dimensioni più grandi e costi più elevati, mentre batteria più piccola significa durata inferiore del tempo di utilizzo. Le case produttrici sono ben coscienti di questi problemi e lavorano ogni anno per aumentare le prestazioni dei loro telefoni.

Trucco nascosto per risparmiare la batteria del nostro iPhone con questa impostazione segreta

Purtroppo la durata del telefono non è mai comunque sufficiente. Spesso è impossibile caricare il nostro smartphone perché ci troviamo nel pieno delle nostre attività e non disponiamo di una powerbank portatile o di una presa di ricarica. Ed allora, è necessario aguzzare l’ingegno e trovare nuovi meccanismi per risparmiare batteria. Tutti conosciamo regole basilari come l’impostazione di risparmio energetico del nostro iPhone o la riduzione al minimo della luminosità. Quando tutti i classici espedienti per il risparmio energetico falliscono ecco un trucco nascosto per risparmiare la batteria del nostro iPhone.

Esso consiste sostanzialmente nell’abilitazione del punto di bianco. Il punto di bianco è un’impostazione nascosta, non conosciuta da molti, che consente di ridurre veramente al minimo la luminosità del telefono. Per accedervi è necessario recarsi su impostazioni, poi accessibilità ed infine scorrere in fondo fino ad abbreviazioni. In questa sezione troveremo l’impostazione punto di bianco. Una volta selezionata e abilitata potremo tornare nella schermata iniziale del telefono. Qui andrà premuto tre volte il pulsante laterale di destra. Attraverso questo trucco avremo sbloccato la luminosità veramente minima del nostro telefono che ci consentirà di continuare ad utilizzarlo con il più basso dispendio energetico possibile.