Con una nota apparsa sul portale istituzionale, Aliseo avvisa l’utenza che dal 6 aprile al 31 maggio 2022 si può inoltrare domanda per le borse di studio. Ricordiamo che Aliseo è l’Agenzia ligure per gli studenti e l’orientamento.

Con la nota Prot. n. PG/2022/0259112, infatti, la Regione Liguria ha comunicato quali sono le modalità di assegnazione delle borse di studio-voucher. Queste, precisiamo, fanno riferimento all’A.S. 2021/2022.

Sintetizziamo i passaggi chiave del bando, considerato che la Regione avvisa che sono disponibili le borse di studio per gli aventi diritto.

I beneficiari del beneficio

Attraverso questa misura, l’obiettivo della Regione vuol essere quello di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica. I sostegni, in particolare, sono finalizzati all’acquisto di testi, soluzioni per la mobilità e il trasporto ed altri servizi culturali.

I sussidi sono previsti a beneficio degli studenti delle scuole superiori e residenti in Liguria nell’A.S. di riferimento. Oltre al requisito della residenza, possono accedere ai voucher le famiglie il cui ISEE ordinario 2022 non supera i 15.748,78 euro. Ai fini del concorso, non sono considerate valide le attestazioni ISEE ordinario con annotazioni e/o difformità.

Il beneficio è erogato per ogni singolo figlio frequentate le scuole superiori statali o paritarie.

Quanto all’importo, quello minimo è di 200 euro. Tuttavia, nel caso in cui gli studenti inseriti nella graduatoria risultino tutti beneficiari dell’importo base (200 euro), ci sarà un riparto dei fondi. Cioè il valore delle borse sarà riproporzionato, in eguale misura, fino a un massimo di 500 euro (in funzione delle risorse).

La Regione avvisa che sono disponibili le borse di studio a partire da 200 euro per le scuole superiori e non servono gli scontrini

Abbiamo già detto dei termini di inoltro delle istanze (attenzione perché scadono a giorni i tirocini retribuiti presso l’Agenzia ICE).

Le istanze si producono esclusivamente online. A tal fine occorre essere in possesso di credenziali digitali (SPID o CIE del genitore richiedente nel caso di figli minorenni), codice fiscale dello studente ed ISEE.

Compilata la domanda online (link di accesso presente sul portale Aliseo), vanno salvate le informazioni inserite e procedere nell’inoltro dell’istanza. Nel caso di più figli aventi diritto, va presentata domanda per ciascun beneficiario.

In ultimo ricordiamo che per richiedere i voucher non occorre produrre scontrini, ricevute o altra documentazione di spesa.

In chiusura invitiamo il Lettore interessato a prendere visione integrale del bando per gli eventuali dettagli.

