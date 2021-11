Nel momento in cui siamo particolarmente invaghiti di una persona e proviamo forte attrazione, il nostro unico pensiero è la conquista. Ci sentiamo un po’ predatori e mettiamo in pratica tutte le tecniche che conosciamo.

Quindi, inizia tutta una fase di corteggiamento e magari usiamo anche giochetti psicologici per metterci in evidenza. Creiamo tutte quelle situazioni e strategie che potrebbero darci una possibilità in più.

Sogniamo di fare coppia fissa e per questo saremmo disposte (o disposti) a fare i salti mortali. Dalle piccole attenzioni, ai regali, gesti affettuosi e carini, vorremmo soltanto che il nostro amore fosse corrisposto.

Solitamente il primo passo è farci vedere sempre al meglio, vestiti alla moda e mai con tute e indumenti casalinghi, oltre che capelli e trucco perfetti.

Poi siamo sorridenti, di buon umore, con la battuta simpatica sempre pronta e, perché no, anche un tocco di mistero che attiri la sua curiosità. Insomma, cerchiamo di rendere la nostra “preda” d’amore sempre più vicina a noi.

C’è chi immediatamente si lascia andare all’amore e riesce a notare tutto l’impegno che mettiamo, ma non tutti sono così propensi all’innamoramento. Infatti, secondo l’astrologia, esistono dei segni zodiacali che sono dei veri ossi duri e non li lasciano andare coì facilmente.

Brutte notizie per chi è innamorato di questi segni zodiacali perché sono più difficili da conquistare

Non è impossibile fare innamorare i segni più rigidi, che si lasciano sedurre mal volentieri, ma conoscendo alcune caratteristiche, potremmo prendere alcuni spunti interessanti.

Il segno della Vergine è famoso per l’ordine, la razionalità, la serietà che mettono in tutto quello che fanno. Per questo motivo non è proprio un gioco da ragazzi farlo innamorare, perché ascoltano molto la testa e non il cuore, in molte situazioni. Raramente faranno il primo passo, perché sono troppo concentrati sul lavoro o sui loro obiettivi. Ma se insistiamo e abbiamo pazienza, il nostro impegno probabilmente sarà premiato.

Il libertino Acquario, socievole e avventuroso, eviterà con tutte le sue forze storie serie e relazioni durature. Nonostante il carattere estroverso, cercherà di sfuggire con tutte le sue forze. Il segreto per conquistarlo potrebbe essere fargli capire che non vogliamo mettergli delle catene, rispettando il loro spirito estroverso.

Toro e Sagittario

Il Toro non è una facile preda in amore, a causa della sua forte diffidenza. Non si fida di nessuno e con fatica apre il suo cuore, avremo qualche speranza se saremo sempre sinceri e non troppo aggressivi nella fase di seduzione.

Sempre alla ricerca di nuovi stimoli, il Sagittario potrebbe annoiarsi facilmente. Evitiamo gesti scontati e banali, ma cerchiamo di stupirlo sempre, condividendo avventure, senza farlo sentire in gabbia, altrimenti scapperà via immediatamente.

